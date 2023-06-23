Вулканические бомбы, оползни и взрывы: последние новости об извержениях Мутновского и Ключевской сопки на Камчатке

Спасатели рекомендуют туристам воздержаться от посещения вулканов. Фото: принтскрин видео.

Ночью 22 июня началось извержение вулкана Ключевская сопка. Кадрами удивительного природного события поделились в соцсетях специалисты. Из-за активности вулканов спасатели рекомендуют жителям и гостям Камчатки воздержаться от их посещения. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее ученые рассказали, что свечение зафиксированы в западной части вершинного кратера. На видео, которое распространилось по соцсетям, видно, как там кто-то словно светит огромным фонарем. При этом некоторые вулканологи утверждают, что началось извержение магмы. А свечение увидели из-за того, что лава подошла близко к кратеру вулкана. Но все еще неизвестно, что происходит на самом деле на Ключевской сопке.

РЕКОМЕНДАЦИИ СПАСАТЕЛЕЙ ПРИ ИЗВЕРЖЕНИИ

Несмотря на неопределенную ситуацию с извержениями, спасатели рекомендуют жителям и гостям Камчатки воздержаться от посещения вулканов Мутновский, Ключевской, Карымский, Шивелуч и Безымянный.

Специалисты рассказали, что вулкан Мутновский также находится в состоянии сейсмической активизации. Из-за этого выше вероятность оползней и обвалов, которые могут быть смертельно опасными для туристов. Опасность также представляет повышение загазованности воздуха в кратере. Ученые также отметили, что свежий вулканический пепел, состоящий из мелких и тонких обломков пород и вулканического стекла, может привести к поломке электроприборов. А выброс в воздух серы вызывает у людей недомогание.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в ночь на 11 апреля произошло мощное извержение вулкана Шивелуч, к которому жители готовились целый год из-за активной стадии сейсмической подготовки. Вулкан выбросил столько пепла, что невозможно было дышать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перевернутые авто и водопады: ливневые дожди обрушились на Владивосток 22 июня, главное к этому часу

Мощный ливень во Владивостоке привел к авариям и рекам на дорогах 22 июня (подробнее)

Владивостокцы возмущены ремонтом Некрасовского путепровода: отвечаем на вопросы жителей

В мэрии Владивостока прокомментировали вопросы о ремонте Некрасовского путепровода (подробнее)

Более 30 тонн асфальта уложили во Владивостоке на улице Лесная

Дорожники продолжают восстанавливать город после мощного ливня (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.