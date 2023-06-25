Экзотические животные и опасные номера: Гия Эрадзе привез во Владивосток жемчужину российского цирка

Представления буду показывать до конца лета. Фото: Дарья ИЩУК

Яркие наряды, захватывающая хореография, экзотические животные и опасные номера – все это про новое шоу «Бурлеск» продюсерского центра «Королевский цирк» заслуженного артиста Гии Эрадзе и компании Росгосцирк. О том, что же удивит зрителей и заставит их аплодировать стоя – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Гия Эрадзе, отвечая на вопросы корреспондента «КП», рассказал, что 23 года назад именно во Владивостоке был создан первый коллектив «Пять континентов», частью которого и был заслуженный артист. С 2019 года, напомнил Эрадзе, во Владивостоке выступает «Королевский цирк», труппа которого завоевала любовь и награды по всему миру благодаря необычным костюмам, красочным номерам и необыкновенному полету фантазии.

Фото: Дарья ИЩУК

– Это уже добрая традиция: каждый год летом Росгосцирк привозит во Владивосток, этот замечательный город, наши новые цирковые проекты. Можно сказать, что этот цирк стал для нас судьбоносным, – поделился Эрадзе.

История шоу «Бурлеск» тоже поражает, ведь впервые его презентовали на манеже Московского цирка на Цветном бульваре. Изюминкой программы стал удивительный номер групповой трансформации «Фаберже». Артистки балета продемонстрировали роскошные платья, каждое из которых олицетворяло достопримечательность Петербурга, а затем на манеже появились 6 огромных копий ювелирных изделий Карла Фаберже. Этот номер покорил сердца публики Монте-Карло и лично Принцессу Монако.

No_title Фото: Дарья ИЩУК

Но, конечно, не только это выступление готово поразить приморцев. В программе аттракцион «Африка», зажигательная кадриль, бесстрашные акробаты, жонглеры и даже сказочный «Пегас», а также многое другое, что стоит увидеть своими глазами.

Удивляют не только артисты цирка, но и подопечные дрессировщиков. На манеже зрители увидят обезьян, оседлавших зебр, медведей, танцующих и играющих на музыкальных инструментах, дикобразов, лемуров, голубей и лам.

А декорации и костюмы... От них голова кругом. Вместе с артистами приехало несколько фур красочных нарядов от лучших дизайнеров и технических декораций, которые подчеркнут на манеже современные спецэффекты.

Фото: Дарья ИЩУК

В финале артисты продемонстрируют еще один специальный номер. В струях воды воздушные гимнасты, супруги Диляра и Марат Бикмаевы, покажут впечатляющие трюки, выполненные без страховки. Этот номер завоевал золото на цирковом фестивале «Без границ» в 2022 году и продолжает покорять публику своей сложностью и чувственностью.

«Бурлеск» – это шоу, разбивающее все стереотипы о том, что цирк это только для детей! Это выступление должен увидеть каждый. Гастроли нового шоу Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк» «Бурлеск» продлятся все лето, билеты продаются на месяц вперед.

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