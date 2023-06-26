Ожоги 60%: что известно о неадеквате, устроившем бойню с гарпуном и «огнеметом» в Приморском поселке

Госпитализировали не только пострадавших, но и нападавшего. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Историей с конфликтным жителем поселка Трудовое, который поджег мужчину, а затем выстрелил из гарпуна в женщину, занялась прокуратура. На приморца завели уголовное дело. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали представители ведомства, на улице Василия Рябова между 65-летним мужчиной и местными жителями произошел конфликт. Предполагается, что его причиной стало недовольство приморца из-за того, что СНТ «ДЭПСС» вели работы после кражи кабеля и разрыли яму. Однако пока корреспонденту «Комсомолки» не подтвердили эту информацию.

Мужчина поджег легковоспламеняющуюся жидкость из баллона, в итоге пламя перекинулось на 47-летнего жителя, который получил 60% ожогов тела. Как рассказали редакции в пресс-службе минздрава, пострадавшего доставили в ожоговое отделение ДВОМЦ.

«Так называемый огнемет представлял собой баллон, шланг и зажигалку», – поделились в прокуратуре.

Когда вспыхнул огонь, у людей началась паника. На улице тут де раздались крики, с возгласами «Падай!» жители подбежали к пострадавшему, чтобы потушить пламя.

И пока приморцы пытались помочь горящему мужчине, нападавший направил гарпун на 42-летнюю женщину, стрела пронзила ее шею. В пресс-службе прокуратуры добавили, что все участники конфликта сейчас находятся в больнице, в том числе и нападавший, так как он также получил ожоги.

Женщину со стрелой в шее доставили в больницу. Фото: telegram-канал @svodka_25.

На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктов «а,д,е» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц с особой жестокость и общеопасным способом). Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.

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