35 лет качества – с Арсеньевским молочным комбинатом

Директор АМК Минкин Ю.П. в цеху.

В этом году Арсеньевскому молочному комбинату исполнилось 35лет. Юбилей отметили с размахом! Поздравить трудовой коллектив приехали друзья, коллеги, партнеры.

Комбинат по праву гордится своими достижениями и победами. Модернизация затронула все бизнес-процессы: производство, складской учет, продажи.В цехах сейчас установлено современное оборудование.Многие продукты, производимые на комбинате, входят в список «Лучший товар России» и «Лучший товар Приморья»: молоко, сметана, йогурты, зерненый творог.

Молоко с жирностью 3.2% стало «Лучшим товаром России» в том же году, когда появилось в продаже.

Продукция Арсеньевского молочного комбината поставляется в крупнейшие торговые сети Приморского, Хабаровского края, Еврейской автономной области.

Ассортимент молочных продуктов постоянно расширяется, новинки становятся «любимчиками». Так «Варенец с пенкой» быстро сравнялся с лидерами продаж и уже 6 лет держится в топе!

Молоковозы оснащены по последнему слову техники, самый большой из них может за раз доставить до 10 тонн молока.

Все это стало возможно во многом благодаря расширению географии сбора молока. На сегодняшний день охвачены фермерские хозяйства от Находки до Камня-Рыболова, включая Спасский и Чугуевский районы. Ежедневно 8 собственных молоковозов везут молоко со всего Приморья в Арсеньев.

Особым показателем стабильности предприятия являются семейные династии. На Арсеньевском молочном комбинате трудятся более 40 семей. Супруги Сергей Гришин и Елена Приставко работают вместе– с тех пор как познакомились. Восемь лет назад Елена устроилась помощником мастера, и уже через пару месяцев Сергей стал работатьна комбинате грузчиком. Их младший сын в этом году по примеру родителей тоже решил попробовать свои силы на предприятии. Как говорят сотрудники АМК: «Главное, что коллектив хороший и зарплата достойная!»

Трудовой стаж сотрудников на предприятии впечатляет – вот что значит стабильность. Среди них Лариса Моисеевна Дубецкая, которая трудится подсобным рабочим почти девятнадцатьлет иВереницына Ольга Михайловна, менеджер по снабжению уже двадцать шесть лет. А Сергей Михайлович Воронцовдвадцать пять лет работает машинистом холодильных установок и даже отмечен благодарностью президента РФ за многолетний добросовестный труд.

Люди – это самый ценный ресурс на Арсеньевском молочном комбинате.

Люди – это самый ценный ресурс любого предприятия, поэтому на Арсеньевском молочном комбинате большое внимание уделяется корпоративной культуре. В этом году возобновлены регулярные тренировки футбольной команды, каждые выходные проходят бесплатные занятия йогой. Дети работников комбината получают новогодние подарки, приглашения на городские развлекательные мероприятия и экскурсии. Каждый месяц в заводской столовой для них проводят мастер-классы, где они учатся печь десерты или рисовать.

Предприятие встретило 35-летний юбилей полным энергии и новых планов. Но есть две вещи, которые навсегда останутся неизменными: это полезность живых молочных продуктов и забота о потребителе. Многолетний опыт и отлаженный процесс производства –тому гарантия! Молокозавод Арсеньевский и впредь будет радовать покупателей традиционным вкусом и высоким качеством продукции.

Фото: Арсеньевский молочный комбинат

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