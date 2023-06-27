Неделю искал своими силами: на Камчатке бесследно пропали два рыбака

Для поисков мужчин планируют задействовать вертолет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На севере Камчатки в Пенжинском районе исчезли два рыбака. Около недели отец одного из них искал пропавших, и только сутки назад, 26 июня, обратился за помощью к спасателям КГКУ «ЦОД», рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе краевого ГУ МЧС России. Подробности – в материале.

Еще 18 июня два друга – Виктор и Олег (здесь и далее имена изменены) отправились из села Таловка по одноименной реке на самоходной барже в Манилы. Однако по неизвестным причинам добраться до места назначения им не удалось.

Мужчины долгое время не выходили на связь, поэтому отец Виктора выдвинулся искать их. Примерно в 150 километрах от села Таловка он нашел баржу со сломанным мотором, которая оказалась привязана к дереву, а внутри находилась собака сына. Однако в дальнейшем недельные поиски не увенчались успехом, и Алексей обратился к спасателям.

Как поделился министр по чрезвычайным ситуациям Камчатки Сергей Лебедев, телефоны пропавших до сих пор вне зоны доступа, поэтому судьба мужчин неизвестна. В барже не было еды, а потому есть версия, что они могли направиться в сторону Манилы пешком.

«Погодные условия, в частности, сильный ветер не позволяют выйти на воду или задействовать вертолет, однако наши спасатели находятся в готовности», – отметил Сергей Лебедев.

Поисковая группа планирует проверить участок территории от села Каменское до Манилы через Пенжинскую губу.

Сергей Лебедев добавил, что на полуострове выросло число происшествий на воде. По его словам, связано это с безответственным отношением людей к своей безопасности:

«Региональное министерство по чрезвычайным ситуациям совместно с Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю в очередной раз призывают перед выходом на воду проверять исправность плавсредств, наличие на борту спасательных жилетов, спутниковых телефонов, продовольствия и теплых вещей. Обязательно сообщайте о своем маршруте родственникам или в местный участок полиции, чтобы они, в случае необходимости, могли забить тревогу».

До сих пор остается загадкой, что именно произошло с мужчинами, где они сейчас находятся, почему не взяли собаку с собой, а оставили в барже. «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

Случаи ЧП на воде участились не только на Камчатке, но и в Приморье. Ранее мы писали о том, что 26 июня в Спасске-Дальнем во время купания в кратере в районе села Летно-Хвалынское утонули 7-летний мальчик и его 17-летняя сестра, которая попыталась спасти брата. В этот же день стало известно о еще одной трагедии, которая произошла в Лесозаводске на реке Уссури.

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