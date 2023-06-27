Более 16 тысяч жителей Владивостока из-за аварии остались без света

Электричества нет в трех районах города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 27 июня, жители Ленинского, Первореченского и Советского районов во Владивостоке остались без света. Городская прокуратура организовала проверку, рассказали в пресс-службе ведомства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились представители пресс-службы, примерно в 11 часов на трех подстанциях произошли аварии. В итоге без электричества остались дома на Проселочной, Вилкова, Бородинской, Иртышской, Снеговой, Давыдова, Лесной и других улицах, всего – 81 помещение, то есть свыше 16 тысячи жителей.

Аварийные бригады уже приступили к устранению неполадки, а прокуратура тем временем организовала проверку. Ведомство выяснит, исполняются ли законы при содержании, эксплуатации и обслуживании сетей, только после этого будет принято окончательное решение и необходимые меры.

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