Ливень накрыл Владивосток: жители вновь столкнулись с последствиями стихии

Улицы города затопило. Фото: Милана СОКОЛ

Владивосток снова оказался во власти стихии. Несмотря на то, что городские службы заранее перевели в режим повышенной готовности, жители все равно страдают из-за затопленных улиц и делятся видео с происходящим в соцсетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Жители делятся кадрами с улицы Давыдова. Там во дворе разлилось целое озеро. Очевидцы рассказывают, что недавно там просел люк и образовалось углубление, которое теперь из-за воды не видно. Водителям надо быть аккуратнее на этом участке.

Большие грязные потоки воды появились и на спуске Володарского на Пушкина. Мутная вода течет по всей дороге с большой скоростью. Но водители рассказывают, что пока что движению это не мешает.

Страдает из-за осадков еще один район на Второй Речке. Но там вместо морей и озер появился собственный водопад. Вода стекает на машины прямо с моста.

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