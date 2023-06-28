Подготовься к засолке с «Комсомолкой»

Собери карточки и получи призы от «Комсомолки». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дорогие читатели, «Комсомольская правда – Владивосток» объявляет конкурс! Победители получат подарки – наборы для засолки и поощрительные призы. Участвовать просто, ознакомьтесь с условиями.

С 28 июня по 14 июля в ежедневных и еженедельных выпусках газеты «Комсомольская правда – Владивосток» мы будем публиковать карточку с определенной суммой баллов.

Вам нужно собрать столько карточек, чтобы их совокупная сумма составляла не менее 500 (пятисот) баллов, то есть один участник может вырезать неограниченное количество карточек.

Затем отправьте или принесите их в конверте в редакцию по адресу: 690091, Владивосток, улица Лазо, 8, пятый этаж. Также можно отправить пронумерованные фотографии собранной коллекции на электронную почту: konkursvl@phkp.ru.

Важно!

– Мы принимаем письма до 13 часов 18 июля включительно (по почтовому штемпелю).

– Призы победителям вручим с 19 по 21 июля, а их имена опубликуем 21 июля в ежедневном выпуске газеты «КП».

Победить в конкурсе могут пять человек, у которых номинал карточек равен наибольшей сумме баллов, путем выбора случайных чисел с применением программы «RandStaff»

Все участники акции награждаются поощрительными подарками в виде книг издательского дома.

С Положением о конкурсе можете ознакомиться здесь.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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