Избил, сорвал крест с шеи и выстрелил в воздух: в Приморье преступник-рецидивист ограбил пенсионеров

Так выглядит украденное украшение. Фото: УМВД по Приморскому краю.

В Кавалеровском округе Приморского края полицейские задержали преступника-рецидивиста, который напал на пожилую пару. Мужчина с компанией знакомых сначала избил пенсионера, а затем сорвал с шеи супруги ювелирное украшение-крест. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О том, что произошло, рассказал 62-летний житель поселка Ракушка в отделении полиции. Он с супругой шел по дороге в сторону бухты «Средняя». Вдруг рядом с ними остановилась машина Toyota Corolla Fielder, откуда вышло четверо мужчин в спортивной одежде. Один из них накинулся на пожилого мужчину, выхватил его телефон и отбросил в сторону. Затем он сорвал с шеи женщины крестик и выстрелил в воздух из пистолета. После этого компания вернулась в авто и уехала в сторону поселка Ольга.

Машина преступников. Фото: УМВД по Приморскому краю.

Полиция обнаружила машину преступников в поселке Кавалерово, там же сотрудники правоохранительных органов задержали 43-летнего мужчину, уже судимого за кражу, грабеж и разбой. В отделе полиции он признался в том, что ограбил пару. У него забрали похищенное украшение и охолощенный пистолет «Retay».

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.

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