Как во Владивостоке появился кусочек Парижа и почему «Зеленые кирпичики» называются именно так

Экскурсовод рассказал об исторических постройках города. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Многие туристы, приезжая в приморскую столицу, восхищаются не только морскими просторами, но и его архитектурой, которая действительно поражает. Старые здания гармонично сочетаются с современными – все это создает удивительный контраст. В эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне на волне (90.4 FM) экскурсовод Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева Лариса Дударовская рассказала о знаменитой улице Светланской и об исторических постройках города. Подробности – в материале.

– Лариса, в голову сразу приходит гостиница «Версаль». В чем ее уникальность?

– Она была самой шикарной во Владивостоке. Ее название говорит само за себя: это претензия на европейский комфорт. У нее интересная история появления, предприниматель Лейба Радомышельский создал ее для своей дочери, которая уехала учиться во Францию. Она влюбилась в Версаль и отказывалась возвращаться, что расстраивало ее отца, поэтому он и построил кусочек Парижа. Однако неизвестно, приехала в итоге девушка домой или нет. Построил здание военный инженер Иван Мешков.

Гостиница «Версаль». Фото: Архив "КП"

В гостинице «Версаль» произошло много всего. Ее посещали разные люди, ведь наш город – транзитное место. В феврале 1918 года бандиты переоделись в форму рабоче-крестьянской милиции, ограбили гостей и убили двух сопротивлявшихся японцев. Страна восходящего солнца посчитала это провокацией, и с японского броненосца во Владивосток сошли патрули, после чего их ввела и сторона приморской столицы, однако больше никто не был убит.

В 1989 году в здании произошел пожар, но полную реконструкцию провели лишь в нулевых. Тогда пригласили итальянского архитектора, одного из самых лучших в мире. Современный вид здания – его рук дело.

– Еще одно здание, в котором размещалась гостиница (и когда-то театр), – «Золотой Рог». Многие помнят его, когда в нем еще не было известных магазинов.

– Здание появилось еще в далеком 1867 году, на седьмой год после образования Владивостока, представляло собой деревянное двухэтажное строение с рестораном.

С этой гостиницей связано имя ее владельца Ивана Галецкого. Как и многие успешные люди того времени, свою трудовую жизнь он начал рано: в 15 лет начал бороздить моря Тихого океана, побывал в разных странах, обогатился и на седьмом году жизни порта решил осесть во Владивостоке. Тут построил гостиницу с рестораном, много лет трудился и в 1885 году для своей жены построил «Театральный зал мадам Галецкой». Но в 1889 году деревянное здание этого театра сгорело. А вот гостиница осталась.

«Золотой Рог», в котором размещались гостиница и театр. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В 1901 году разбогатевший Иван Галецкий пригласил архитектора Владимира Багинова, началось строительство каменного здания: сначала гостиница, а затем – пристройка театра на 850 мест со всеми удобствами. «Золотой Рог» создавался в пику гостинице и театру «Тихий океан» купца Иванова.

В 1905 году, когда произошел революционно-пьяный бунт, сгорели многие здания, включая упомянутые. Уже в 1907 году Галецкий пригласил Ивана Мешкова, который перестроил гостиницу и театр.

– Как «Зеленые кирпичики» получили свое название?

– Это здание так называется, потому что когда-то было отделано гамбургскими плиточками темно-зеленого цвета, однако после реконструкции они куда-то исчезли. Хотя на самом деле история магазина гораздо шире.

На рубеже XIX и XX веков помещение построила китаянка Тау-Цзелинь, которая разбогатела на торговле пушниной. Ее взял в качестве управляющей английский предприниматель Георг Демби, его доходный дом находился там, где сейчас располагается музей современного искусства «Артэтаж». Здание Тау-Цзелинь было скоплением разных магазинов, но интересно, что эта женщина исчезла из Владивостока так же тайно, как и появилась.

– На перекрестке Светланской и Океанского проспекта тоже находится здание, которое, я уверена, мало кто знает именно как дом Лангелитье. Все знают и помнят его как гастроном «Центральный».

– У нас были три кита торговли: торговый дом «Чурин и Ко», «Кунст и Альберс» и «Лангелитье». Если посмотреть, то у нас практически в одном квартале расположены последние два здания, но как так получилось? Иоганн Лангелитье успел у Кунста и Альберса забрать этот участочек, на который те тоже имели виды, и в итоге было решено поделить ассортимент: если Кунст и Альберс продавали любые товары для богатых покупателей, то Лангелитье – строительные и дорожные.

Помогала Иоганну Лангелитье торговать его юная жена Елена, которой было 20 лет. Владивосток очень долго был мужским городом. Представьте себе, много холостых мужчин, которые тянулись в это место, чтобы пообщаться с прекрасным полом, а Елена уж могла очаровать, поэтому никто без покупок не уходил.

Историю здания Кунста и Альберса уже, наверное, знает каждый житель города, но я хочу сказать, что во Владивостоке первый немецкий универмаг появился в 1884 году, в то время как в Германии их открыли лишь спустя 11 лет.

Бывший торговый дом «Кунст и Альберс». Фото: Сергей БАЛАНОВ

Когда в Китае предприниматели Кунст и Альберс потерпели неудачу, они собрали свои сбережения и решили перебраться во Владивосток. Это было адское время, но им все равно удалось построить здесь настоящую торговую империю. У них было 40 филиалов.

Для того чтобы создать этот универмаг, все строительные материалы пришлось везти через половину земного шара морем, ведь здесь не было ничего, кроме рабочих китайских рук. Изначально здание выглядело не так, как сейчас, из-за того, что сильно пострадало во время пьяного бунта 1905-1906 годов. Владельцы решили не реставрировать его, а пригласили самого хорошего архитектора Георга Юнгхенделя. Он-то и создал новый, как выразилась Элеонора Прей (американка, которую Владивосток вдохновил написать серию писем), «храм торговли».

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