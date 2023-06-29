Уютный коттедж под Владивостоком своими руками — это реально?

Приморский край, Владивосток, коттеджный посёлок Лазурный. Фото: Домклик

Вам нравится, когда в квартире наверху устраивают забеги, а у вас ходуном ходит потолок? А когда сосед сверлит за стенкой в субботу утром? А за парковку дрались? У меня под окнами недавно сцепились мужики. Пошел разнимать...

Такие моменты уже год подталкивали нашу семью съехать из квартиры на Первой речке. Но обсуждения упирались в нехватку денег и времени.

В прошлом месяце у меня подросла зарплата, а в этом — наступил отпуск. Мы опять вернулись к вопросу: где будем жить дальше?

Сначала подумывали присмотреть спальный район с небольшим лесом вокруг — чтобы хоть немного тише, свежее, ближе к природе. На выходных я изучил новостройки возле Ботанического сада, заехал в Снеговую Падь, на Патрокл — и открестился от этой идеи: везде примерно то же, что у нас, только добираться до центра дольше. Свой дом — вот что нужно. Вместе с сервисом недвижимости Домклик от Сбера разбираемся, как его построить.

Снеговая Падь. Фото: Андрей Михайлов

Как выбрать землю

Хочу просторный уютный коттедж подальше от магистрали, и чтобы рядом море было. И двор не под картошку, а максимум — под шашлыки, беседку и бассейн.

Эксперты Домклик советуют обратить внимание на пять факторов при выборе участка. Напротив каждого я сразу вписал подходящие нам параметры:

- Размер (10 соток под 70 «квадратов» жилья);

- Транспортная доступность (асфальт плюс автобусная или ж/д остановка в 10 минутах ходьбы);

- Рельеф (выровненный участок, где не нужны дренажные работы);

- Социальная инфраструктура (супермаркет, аптека, спортзал);

- Инженерные коммуникации (электричество и водопровод, чтобы не пришлось бурить скважину).

Открыли карту предложений на Домклик и выбираем.

Фото: Домклик

Как покупал

Отсекли Трудовое, Надеждинский — там постоянно пробки, много машин, мутная вода в море. На Русском — тоже не вариант: зимой все колом, магазинов нет, летом полно народу. Остановились на Емаре — уютная бухта, рядом — ВДЦ «Океан», несколько пляжей, горнолыжка.

Нашли участок. Смотрю по кадастровой карте: вид разрешенного использования (ВРИ) — индивидуальное жилое строительство. Это нам подходит. В противном случае придется строить дом без льготной ипотеки, материнского капитала и жить без прописки. Почему ВРИ — это так важно? Читайте здесь.

Что еще позволит сделать удачный выбор земли:

- Выписка из ЕГРН — поможет проверить все ограничения. Делается на сайте Росреестра;

- Генплан — позволит найти объекты полезной инфраструктуры. Хранится на сайте местной администрации;

- Местные чаты, разговоры с соседями — узнаете все, что ни в каких объявлениях и планах не напишут;

- Личный осмотр.

Полезная ссылка: Как проверить участок перед покупкой.

Фото: Домклик

Сразу решил — строить буду сам

Не ради галочки в списке: дом, дерево, сын… Ради себя! Дед строил — и я построю. Тем более что это не трудно, когда под рукой целый интернет. Первые наметки о технологиях строительства можно получить хотя бы здесь.

СИП-панели и прочие «легковесные» материалы я отверг сразу. Я не верю, что нормальный дом можно за месяц собрать из блоков прессованной стружки. «На сваи поставить каркас — и готово!» Ну-ну, представляю, как его зимой сдует в море. Я выбрал газоблоки. Это крепко и надежно, не слишком долго, не слишком дорого. Грибок, насекомые, плесень — тоже все мимо. Эта зараза только в доме из бруса обитает.

Но имейте в виду: под газобетон нужен хороший фундамент и добротное отопление. Стены, может, толще, но пропускают сильнее. Поэтому лучше заранее подумать об обшивке. Посмотреть проекты можно здесь: «Тренды в строительстве загородных домов».

Фото: Shutterstock

Считаем экономику

У нас были деньги на участок, начало строительства и первый взнос. К ипотеке приценивались недолго: решили взять «Дальневосточную» в Сбере. Выгоднее ставок, чем в этой программе, для нашего региона и не найти, в Сбере они стартовали от 1,5%. Строить дом по «Дальневосточной ипотеке» можно хоть своими руками, хоть с привлечением подрядчика. Правда, в первом случае, кроме земли, нужен еще какой-то залог (например, городская квартира) или поручитель — мы пошли именно по этому пути и без труда нашли добровольца среди родственников.

А главное, мы как молодая семья идеально вписались в требования программы:

- Нам нет 36 лет;

- Есть гражданство РФ;

- Мы зарегистрированы на территории ДФО и совершенно не против быть прописанными здесь и дальше.

Фото: Shutterstock

Получить «Дальневосточную ипотеку» не труднее, чем любой другой кредит: смотрим список документов на сайте Сбера, собираем все справки и выписки и подаем заявку — мы делали это онлайн через Домклик, чтобы получить все положенные пользователям этого сервиса скидки и сохранить ставку на минимальном уровне.

Покупку земли можно включить в общую сумму ипотеки, а можно оформить кредит только на саму стройку — если участок уже есть. У нас так и получилось.

Важно: средства на строительство можно брать в банке сразу или частями (траншами). Второй вариант выгоднее — можно сначала взять сумму, к примеру, на заливку фундамента и платить проценты только за ее использование. Потом так же поступить с крышей. Подробнее о том, как построить дом в ипотеку Сбера — можно почитать в этой инструкции.

Собственно, по первым и главным шагам к нашей мечте — сказано все самое важное. А само строительство дома… Как говорится, это уже совсем другая история, но я с ней обязательно справлюсь — я же мужик.

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