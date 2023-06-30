«Два дня до старта»: в Приморье готовятся к самому яркому и масштабному событию этого лета

Символы спортивных игр «Дети Приморья». Фото: Анна СОБОЛЬ

До самого яркого и масштабного события этого лета осталось всего ничего. Уже через два дня в Приморском крае, по инициативе главы региона Олега Кожемяко, стартуют международные спортивные игры «Дети Приморья» - грандиозный проект, который объединяет в себе более полутора тысяч ребят из нескольких стран. 40 команд, 11 видов спорта и 84 комплекта наград – все это о «Детях Приморья». Как региона готовится к открытию соревнований – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Международные спортивные игры пройдут во Владивостоке с 1 по 6 июля. Масштабное событие состоится под девизом – «Время первых!». В дальневосточную столицу съедутся ребята с 34 муниципальных образований края, сборные субъектов Российской Федерации – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также школьники из Белоруссии и Китая. Министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов считает, что это мероприятие имеет очень большое значение как для края, так и для страны.

«В прошлом году у нас проходили «Дети Азии», в этом году еще и «Дети Приморья». Нас ожидает большой спортивный праздник. Прежде всего, это имидж нашего региона, города. Во вторую очередь – это возможность для наших спортсменов посоревноваться со сверстниками из других стран. Борьба будет напряженной. Я думаю, что это только начало, и мы будем развивать это направление».

Министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов. Фото: Анна СОБОЛЬ

И если в «Детях Азии» участвовали всего две сборные команды края, то в этот раз в мероприятие включились 34 муниципалитета – около тысячи приморских детей. На это был сделан основной упор – вовлечь большее количество участников.

Заместитель председателя оргкомитета первых летних международных спортивных игр «Дети Приморья» Эльмир Валитов отметил, что над проектом работает максимально сплоченная команда.

Уже в это воскресенье, 2 июля, флаг игр «Дети Приморья» прибудет во Владивосток. До этого он побывал в Донецке, Белоруссии, Китае и Приморье – эстафету принимали все команды-участники игр. Церемония открытия пройдет в спорткомплексе «Динамо», и это уникальный опыт – ранее подобные мероприятия проходили только на закрытых площадках. В 2023 году дата проведения игра совпала с днем рождения Владивостока, а потому, совместно с администрацией города и правительством края, было решено объединить эти праздники.

«Стараемся продуманно отнестись ко всем событиям, которые помогут развиваться людям. Мероприятие, на сегодняшний день, самое крупное международное спортивное событие в нашей стране. Оно есть в календаре Минспорта России, и это очень важно».

Заместитель председателя оргкомитета первых летних международных спортивных игр «Дети Приморья» Эльмир Валитов. Фото: Анна СОБОЛЬ

Эльмир Валитов также отметил, что гостей мероприятия 2 июля ждет поистине яркое и эффектное шоу. Всех «фишек» церемонии открытия заместитель председателя оргкомитета не рассказал, а лишь коротко отметил, что это обязательно нужно увидеть вживую.

В правительстве Приморья, кстати, перед началом игр представили форму, показали, как будут выглядеть и сами спортсмены, и судьи. Каждый участник будет узнаваем благодаря уникальному стилю. Муниципалитетам же выпало право самим придумать и создать себе спортивную форму для участия в играх «Дети Приморья».

На пресс-конференции представили спортивную форму участников игр «Детях Приморья». Фото: Анна СОБОЛЬ

Игры стартуют в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Первыми в борьбу за медали вступят боксеры – со 2 по 4 июля – и волейболисты со 2 по 5 июля. Боксерский турнир пройдет в корпусе S1. Матчи по пляжному волейболу – на крытом корте рядом со стадионом.

Мастера ракетки и волана будут состязаться в корпусе S, где с 3 по 4 июля пройдут соревнования по бадминтону.

Легкоатлетов примет стадион «Динамо» – бег на короткие и длинные дистанции, командная эстафета, прыжках в длину и высоту.

А это форма команды из Владивостока. Фото: Анна СОБОЛЬ

Там же, на «KFC Арене», пройдут динамичные матчи по баскетболу 3х3. Рядом с баскетболистами – мини-футбол на открытых кортах и в футбольном манеже «Тигр». Все соревнования пройдут 3 и 4 июля.

Плавание и настольный теннис – 3 и 4 июля в спорткомплексе «Олимпиец». Здесь же 5 июля состоятся поединки по национальной борьбе самбо. В спортивном комплексе «Молодежный» пройдут турниры по греко-римской борьбе среди юношей 3 июля и по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 4 июля.

Награждать победителей будут сразу после финала каждого соревнования.

Медали, которые между собой разыграют спортсмены. Фото: Анна СОБОЛЬ

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