«Госпитализирован без сознания с содранным лицом»: во Владивостоке аквабайк врезался в моторную лодку

Так выглядит лодка, в которую врезались. Фото: из соцсетей

В проливе Босфор Восточный в районе входа в канал случилось страшное столкновения: аквабайк врезался в моторную лодку с людьми и перелетел через нее. Рыбаки получили серьезные травмы, спасать их пришлось МЧС. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Четыре человека катались на аквабайках и не успели свернуть, когда увидели на своем пути моторную лодку. В итоге один из них врезался в малое плавсредство и перелетел через нее. Находящиеся в лодке рыбаки получили серьезные травмы, у одного пробита голова, а второго госпитализировали без сознания с содранным лицом.

Но прежде чем врачи смогли оказать им помощь, на их поиски отправилась группа спасателей. Они отбуксировали лодку к берегу, где за спасение рыбаков принялась уже бригада скорой помощи.

Известно, что гидроциклисты сразу же скрылись с места происшествия.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что два приморца катались вечером на гидроциклах в Амурском заливе, на их счастье в этот момент в бухту Новик отправлялись спасатели. Дело в том, что в какой-то момент мужчины не справились с управлением и столкнулись друг с другом.

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