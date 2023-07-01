«Подавлял ее морально»: житель Камчатки несколько лет надругался над приемной дочерью

Уголовное дело направили в прокуратуру. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Камчатке заключили под стражу 63-летнего мужчину, который на протяжении нескольких лет насиловал удочеренную дочь и совершал иные действия сексуального характера. На него завели уголовное дело. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

О случившемся рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Камчатке. В период с 2018 по 2022 год мужчина насиловал удочеренную девочку 2004 года рождения, когда ей еще не было 14 лет. Подобное происходило и в этом году.

Как добавил представитель ведомства с корреспондентом «Комсомолки», мужчина воспитывал девочку один, родственников у нее нет. Долгое время пострадавшая никому не рассказывала о том, что с ней делал приемный отец, но, когда ей исполнилось 18, поделилась со своими знакомыми, которые настояли на том, чтобы она написала заявление в полицию.

В СУ СК по Камчатке также предположили, почему пострадавшая так долго молчала:

«Она была зависима от него, и видимо он подавлял ее морально».

Когда правда всплыла на поверхность, приемный отец свою вину отрицать не стал и дал признательные показания. Было заведено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), пункту «а» части 3 статьи 132 (насильственные действия, совершены в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней)), пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование), части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия с применением насилия или с угрозой его применения либо с использованием беспомощного состояния).

Уголовное дело передали прокурору, чтобы в дальнейшем его направили в суд.

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