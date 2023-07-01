За час 30 миллиметров: синоптики озвучили прогноз на вечер 1 июля

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Примгидромета предупредили жителей и гостей края о предстоящем ударе стихии. Из-за непогоды в регионе объявили штормовое предупреждение. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток»,

По словам синоптиков, вечером 1 июля и в первой половине ночи 2 июля в некоторых районах Приморья пройдут сильные ливни – за час и менее выпадет 30 миллиметров осадков, а также очень сильные дожди – за 12 и менее часов ожидается 50 миллиметров.

В некоторых районах возможны грозы, при которых порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

В западной части края, а также на юге центральных районов ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,2 метра.

ГУ МЧС России по Приморью рекомендует жителям и гостям края не выезжать за пределы населенных пунктов, а владельцам маломерных судов воздержаться от выхода в акваторию.

Напомним, что синоптики также озвучили прогноз на предстоящую новую рабочую неделю. Погода в начале июля обещает быть нестабильной.

О том, какие приятности принес Владивостоку прошлый ливень, обрушившийся на город 22 июня, можно прочитать в нашем материале.

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