В Уссурийске погиб иностранный рабочий после падения в прокатный станок

Тематическая фотография. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 1 июня на одном из предприятий в Приморье произошло ЧП. Погиб 20-летний иностранный рабочий. Прокуратура организовала доследственную проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, случилось все в Уссурийске в металлопромышленном предприятии на улице Коммунальной. По неизвестным причинам во время выполнения работ юноша упал в прокатный станок. Погиб он на месте.

Кто именно сообщил о трагедии, пока неизвестно, в прокуратуре предполагают, что это были другие сотрудники предприятия.

На место происшествия выехал прокурор Дмитрий Дениш. Ведомство проверит, соблюдаются ли требования законодательства в сфере труда, а также безопасность на производстве.

Ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего поставлены на контроль.

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