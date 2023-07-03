Нашли рядом с телом: в Приморье спасают осиротевших амурских лесных котят

Котята. Фото: Центр реабилитации диких животных «Центр "Тигр"»

Неравнодушный житель Приморья заметил у обочины дороги двух амурских котят. Перепуганные малыши сидели рядом с телом своей сбитой матери. Водитель не оставил детенышей в беде и сообщил о ситуации в Департамент министерства лесного и охотничьего хозяйства Приморского края. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Центра «Тигр».

Специалисты центра приняли животных под свое заботливое крыло. Теперь котята стали новыми постояльцами, надежные люди внимательно следят за их питанием и самочувствием. Чтобы устранить стресс маленьких хищников, сотрудники организации минимализировали контакт с ними и наблюдают за ними через скрытые камеры, установленные в вольере.

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях Центра «Тигр», животные хорошо проводят время, играют друг с другом. Задача специалистов – помочь котятам окрепнуть и вернуться в естественную среду обитания.

Напомним, в январе 2023 года двух котят-сирот дальневосточного леопарда спасли от холодной смерти в Приморье. Их маму пытались найти, но тщетно. На местности отсутствовали следы взрослых особей. Специалисты даже организовали круглосуточное наблюдение с безопасного расстояния за малышами, рассчитывая, что родительница придет и семья воссоединится, но чуда не случилось.

После отлова котят доставили в Центр реабилитации МРОО «Центр «Тигр». Их состояние на тот момент оценивалось как удовлетворительное: животные даже проявляли интерес к окружающим и вели себя игриво. На выходных их состояние резко ухудшилось, ветеринары забили тревогу, и специалисты срочно провели реанимационные мероприятия. К сожалению, даже такая оперативная работа не увенчалась успехом. Спасти малышей не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Решил пересечь реку: испуганный полугодовалый котенок леопарда едва не погиб под колесами в Приморье

Полугодовалый леопард, следуя за матерью, чтобы пересечь реку, оказался на трассе в Приморье [видео] (подробнее)

В Приморье отловили малыша леопарда, зараженного паразитами

Это первый случай вынужденного изъятия хищника из дикой природы (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.