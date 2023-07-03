Трагедии удалось избежать чудом: на Камчатке в реке Авача супружеская пара перевернулась на лодке

Семья решила устроить прогулку, сплавившись по реке. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке 2 июля супружеская пара перевернулась на лодке в реке Авача. Люди смогли доплыть до ближайшего острова посреди реки и вызвать МЧС. И это при том, что телефон успел побывать в воде. Спасатели оперативно прибыли на место, спустили на воду лодку, добрались до островка и эвакуировали мужчину и женщину, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Семья решила устроить прогулку, сплавившись по реке. Однако, пара не взяла с собой спасательные жилеты, и уж тем более не ожидала попасть в сильное течение. Лодка угодила в залом и перевернулась, вышвырнув людей в воду.

«Пострадавшим очень повезло, что они смогли выжить. Люди чудом добрались до островка посреди реки. В районе происшествия достаточно сильное течение. На небольшом клочке суши мужчине и женщине повезло еще раз – несмотря на то, что мобильный телефон побывал в воде, им все же удалось дозвониться на единый номер вызова всех экстренных служб «112» и попросить о помощи», – рассказал командир отделения спасательного взвода первой спасательной роты Камчатского спасательного центра МЧС России Михаил Оглезнев.

После спасательной операции супруги заявили, что им не требуется медицинская помощь. Их отогрели и доставили домой.

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