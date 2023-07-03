Подрядчика привлекут к ответственности: итоги поездки главы Приморья в Большой Камень

Олег Кожемяко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В очередной рабочей поездке глава Приморья Олег Кожемяко посетил муниципалитеты региона, чтобы пообщаться с жителями, узнать, что их беспокоит, и найти пути решения проблем. О том, чем запомнился визит в Большой Камень – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Есть проблема

Во время визита в «судоремонтное сердце» края выяснилось, что подрядчик, который занимался устройством освещения и оборудованием сигнализации железнодорожного переезда на промышленной дороге, бросил свою работу, сделав ее на половину, хотя должен был завершить ее еще в декабре прошлого года. В итоге вместо отремонтированной трассы жителям достался разрушенный участок.

На совещании по вопросам комплексного социального и экономического развития Большекаменского городского округа Олег Кожемяко заявил, что теперь за дело возьмется прокуратура, которая проверит деятельность подрядчика после чего примет соответствующие меры. Не исключено, что для завершения работ заказчик обратится к другой компании.

Своих не бросаем!

Губернатор уделяет внимание не только тем жителям, которые живут сейчас в крае, но и тем землякам, которые сейчас находятся на передовой и выполняют задачи специальной военной операции. Когда началась СВО, многие приморцы отреагировали на призыв Олег Кожемяко помогать бойцам всеми возможными способами и силами.

Волонтеры в Большом Камне около двух месяцев начали вязать маскировочные сетки, которые помогают военнослужащим для укрытия блиндажей и танков, и до сих пор продолжают работать в этом направлении. Около 36 рукотворных изделий уже передали бойцам в зону СВО, в том числе и добровольцам батальона «Тигр». Побывав на площадке, где трудятся жители города, губернатор поблагодарил их за помощь и труд.

«Звезда» вдохнула жизнь в Большой Камень

Еще одно важное мероприятие, которое посетил глава Приморья в Большом Камне – передача четвертого танкера «Академик Губкин» типа «Афрамакс» и спуск на воду танкера «Восточный проспект». В торжественной церемонии с помощью телемоста присутствовал и председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Танкеры были сделаны на верфи «Звезда», и по словам Михаила Мишустина, несколько лет назад в России не было необходимых мощностей для построения судов таких размеров, но теперь на Дальнем Востоке активно развивается кластер с большим потенциалом.

Спуск танкера на воду. Фото: правительство Приморья

С помощью танкеров типа «Афрамакс» перевозится сырая нефть и продукты, сделанные на ее основе. Их длина достигает 250 метров, а ширина – 44 метра.

Олег Кожемяко отметил, что завод «Звезда» – лидер судостроения, а также поблагодарил сотрудников за их доблестный труд. По его словам, танкеры смогут доставлять нефтепродукты в обход санкций и попыток блокировать нашу страну по морским путям.

Таким образом можно сказать, что Большой Камень стал отличным примером того, как развиваются приморские муниципалитеты в рамках объявленного президентом России проекта Курс на Восток.

Российские верфи ежегодно совершенствуют. Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Глава государства при каждой нашей с ним встрече интересуется, как дела на верфи. Вы делаете большой шаг в укреплении экономического сотрудничества с другими странами, создаете дополнительный валовой продукт, формируете общественную жизнь в Большом Камне. С приходом верфи здесь появилось дыхание великой стройки, корабелы со всей страны приехали сюда работать. Мы обеспечиваем их жильем, совершенствуем социальную инфраструктуру, проектируем новый детский сад, школу, реконструируем объекты культуры. Впереди работа по созданию парков, скверов, которая сделает проживание в городе комфортным», – обозначил Олег Николаевич.

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