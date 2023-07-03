Флаги, торжество, парад: церемония открытия «Детей Приморья» прогремела в День города во Владивостоке

ГРандиозное шоу в честь открытия спортивных игр. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Во Владивостоке стартовало самое яркое и масштабное событие этого лета – спортивные игры «Дети Приморья». Проект, созданный по инициативе главы региона Олега Кожемяко, поистине грандиозный: объединяет в себе более полутора тысяч ребят из нескольких стран. 40 команд, 11 видов спорта и 84 комплекта наград – все это о «Детях Приморья». Торжественное открытие прошло на минувших выходных, 2 июля. В этот же день дальневосточная столица с размахом отметила и свой День рождения. Спортивный Владивосток отпраздновал день города спортивными мероприятиями. Завершилось шоу выступлением известной певицы и красочным салютом. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Торжественно открытие мероприятия. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

В 2023 году дата проведения игра совпала с днем рождения Владивостока, а потому, совместно с администрацией города и правительством края, было решено объединить эти праздники. Дальневосточной столица, как спортивный город, отмечала свой день рождения спортивными мероприятиями – творческие мастер-классы, стоунскипинг, площадка ГТО, трикинг, слэклайн, силовой экстрим, джампинг фитнес, интеллектуальные игры и большая песочница. В этот день гостям и жителям Владивостока точно было чем себя развлечь.

Флаг прибыл во Владивосток 2 июля. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Ближе к вечеру на стадионе «Динамо» прошло торжественное открытие спортивных игр «Дети Приморья» - уникальный опыт для спорткомплекса, ведь ранее подобные мероприятия велись только на закрытых площадках. Во Владивосток прибыл и флаг игр, который до этого побывал в Донецке, Белоруссии, Китае и Приморье – эстафету принимали все команды-участники игр. Дал старт началу игр губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Это действительно грандиозное событие для нашего региона, ведь по масштабу и охвату мы ранее не создавали с нуля собственные столь массовые и серьезные детские соревнования международного уровня. Уверен, «Дети Приморья» станут новой визитной карточкой региона, вы все – участниками исторического события. Спорт – это норма жизни для края, важно, чтобы дети могли им заниматься с самого раннего возраста. Ведь они – будущее нашей великой страны, которое должно быть сильным и здоровым».

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Настоящим украшением церемонии открытия I международных летних игр «Дети Приморья» стал парад спортсменов, участие в котором приняли три страны, 41 команда, более полутора тысяч спортсменов, волонтеры и суди. Гостей игр ждало поистине яркое и эффектное шоу. Хедлайнером праздничного вечера стала певица Елка, которая исполнила свои знаменитые хиты. Кстати, в этот день певица тоже отмечала свой праздник – свое 41-летие.

Концерт артистки завершился в 22:00 – набережную озарили яркие и красочные салюты. Видеть залпы фейерверком можно было с морской акватории Амурского залива, напротив территории бывшего рыбного рынка на набережной Спортивной гавани Владивостока.

Участники мероприятия легко узнаваемы из-за яркой спортивной формы. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Международные спортивные игры во Владивостоке продлятся со 2 по 6 июля. Масштабное событие проходит под девизом – «Время первых!». В дальневосточную столицу съехались ребята с 34 муниципальных образований края, сборные субъектов Российской Федерации – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также школьники из Белоруссии и Китая.

Одна из команд – школьники из Китая. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

В правительстве Приморья еще перед началом игр журналистам показали спортивную форму и самих спортсменов – из Владивостока, и судей. Каждый участник узнаваем благодаря уникальному стилю. Муниципалитетам же выпало право самим придумать и создать себе форму для участия в играх «Дети Приморья».

Теперь участникам предстоит побороться за медали в 11 видах спорта. Это плавание, мини-футбол, легкая атлетика, тяжелая атлетика, баскетбол 3Х3, бадминтон, бокс, пляжный волейбол, самбо, спортивная борьба и настольный теннис.

Игры уже стартовали в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Первыми в борьбу вступили боксеры – со 2 по 4 июля – и волейболисты со 2 по 5 июля. Боксерские турниры пройдут в корпусе S1. Матчи по пляжному волейболу – на крытом корте рядом со стадионом.

Мастера ракетки и волана будут состязаться в корпусе S, где с 3 по 4 июля пройдут соревнования по бадминтону.

Символы первых международных спортивных игр «Дети Приморья». Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Легкоатлетов примет стадион «Динамо» – бег на короткие и длинные дистанции, командная эстафета, прыжках в длину и высоту.

Там же, на «KFC Арене», пройдут динамичные матчи по баскетболу 3х3. Рядом с баскетболистами – мини-футбол на открытых кортах и в футбольном манеже «Тигр». Все соревнования пройдут 3 и 4 июля.

Плавание и настольный теннис – 3 и 4 июля в спорткомплексе «Олимпиец». Здесь же 5 июля состоятся поединки по национальной борьбе самбо. В спортивном комплексе «Молодежный» пройдут турниры по греко-римской борьбе среди юношей 3 июля и по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 4 июля.

Награждать победителей будут сразу после финала каждого соревнования.

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