В мэрии назвали лучшую песню о Владивостоке

Жюри выбирало победителя среди 27 песен. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке 2 июля подвели итоги конкурса лучшей песни о городе. Имя победителя-исполнителя озвучили на набережной Спортивной гавани. Мэр Константин Шестаков объявил лучшей композицию «Портовый принц» и вручил ее автору Анне Лисичкиной сертификат на 100 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Жюри выбирало победителя среди 27 песен. Второе место завоевал трек «Перламутровые» Эдуарда Приморского, а на третьем – «Город души моей» Николая Иваносвкого. Участникам также вручили дипломы и подарки от спонсоров – компании «Ратимир» и фабрики мороженого «УРСА».

Анна Лисичкина. Фото: Администрация Владивостока

Глава Владивостока отметил, что эта музыка претендует на гимн любви гостей и жителей города к приморской столице. Ведь песни писали люди, которые всем сердцем любят место, где они живут. Да и как не любить Владивосток? Он с первых секунд покоряет сердце морем, соленым воздухом, чайками и архитектурой.

Напомним, также 2 июля в городе впервые стартовали детские спортивные игры «Дети Приморья». Кстати, ребята из столицы Приморья предстанут на соревнованиях в синей форме – в цвет моря. В играх предусмотрены 11 видов спорта, и ребята из Владивостока примут участие во всех. Соревнования пройдут не только на стадионе «Динамо», но и в спортивных комплексах «Олимпиец», «Молодежный», «Восток-Спорт», а также в ДВФУ.

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