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Владивосток3 июля 2023 5:42

Появились кадры с места пожара на стройке в микрорайоне Снеговая Падь

Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств ЧП
Екатерина МАКСИМОВА
Пожар был локализован на площади около 150 квадратных метров.

Пожар был локализован на площади около 150 квадратных метров.

Фото: Прокуратура Приморского края

Во Владивостоке 3 июля днем произошел пожар на стройке в микрорайоне Снеговая Падь. Спасатели потушили пламя, также на месте работают сотрудники прокуратуры. Появились первые кадры непосредственно с места ЧП, по предварительной информации эпицентр возгорания мог находиться в месте складирования строительных материалов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службы МЧС и прокуратуры Приморья.

Погибших и пострадавших нет.

Погибших и пострадавших нет.

Фото: Прокуратура Приморского края

На момент прибытия пожарных горели стройматериалы на открытой территории, угрозы перехода огня на строения не было. О возгорании стало известно в 13:45. В 14:00 пожар потушили на площади около 150 квадратных метров. В пресс-службе МЧС сообщили, что погибших и пострадавших нет.

По предварительной информации эпицентр возгорания мог находиться в месте складирования строительных материалов.

По предварительной информации эпицентр возгорания мог находиться в месте складирования строительных материалов.

Фото: Прокуратура Приморского края

«Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехал исполняющий обязанности прокурора Первореченского района Олег Аристархов», – рассказали в пресс-службы прокуратуры Приморского края.

В тушении задействовано пять единиц пожарной техники и 15 человек личного состава. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в апреле 2023 года загорелся деревоперерабатывающий цех. Специалисты боролись с огнем больше суток.

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Происшествия: ЧП