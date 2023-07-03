Появились кадры с места пожара на стройке в микрорайоне Снеговая Падь

Пожар был локализован на площади около 150 квадратных метров. Фото: Прокуратура Приморского края

Во Владивостоке 3 июля днем произошел пожар на стройке в микрорайоне Снеговая Падь. Спасатели потушили пламя, также на месте работают сотрудники прокуратуры. Появились первые кадры непосредственно с места ЧП, по предварительной информации эпицентр возгорания мог находиться в месте складирования строительных материалов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службы МЧС и прокуратуры Приморья.

Погибших и пострадавших нет. Фото: Прокуратура Приморского края

На момент прибытия пожарных горели стройматериалы на открытой территории, угрозы перехода огня на строения не было. О возгорании стало известно в 13:45. В 14:00 пожар потушили на площади около 150 квадратных метров. В пресс-службе МЧС сообщили, что погибших и пострадавших нет.

По предварительной информации эпицентр возгорания мог находиться в месте складирования строительных материалов. Фото: Прокуратура Приморского края

«Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехал исполняющий обязанности прокурора Первореченского района Олег Аристархов», – рассказали в пресс-службы прокуратуры Приморского края.

В тушении задействовано пять единиц пожарной техники и 15 человек личного состава. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в апреле 2023 года загорелся деревоперерабатывающий цех. Специалисты боролись с огнем больше суток.

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