Панику подняла одна из жен: выяснилось, что случилось с пропавшими рыбаками и детьми в Приморье

Волонтеры среагировали мгновенно, создали три поисковые группы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 3 июля в соцсетях появилась информация о том, что в Приморье пропала компания рыбаков, с которыми были дети – мальчики четырех и восьми лет. Мужчины уехали 1 июля на речку Стеклянуха в Шкотовском районе. 3 числа после 11 утра они престали выходить на связь, тревогу забила одна из жен. В пресс-службе МЧС Приморского края редакции «Комсомольской правды – Владивосток» объяснили, что произошло.

Неотвеченные телефонные звонки стали причиной для паники. Неудивительно, ведь жители края еще не отошли недавних трагичных новостей об утонувших детях в реке Арсеньевка. Разве могли после такого возникнуть хорошие мысли? После обращения женщины волонтеры среагировали мгновенно, создали три поисковые группы. А затем поступил сигнал прекратить поиски.

– Люди нашлись. Все хорошо. Мужчины выехали на четырех машинах вместе с детьми, к 12 часам дня уже были дома. Живы и здоровы, – сообщили редакции в пресс-службе МЧС.

Эта история закончилась хорошо. Однако этим летом из-за купания в неположенных местах погибло несколько детей и подростков. В начале июня на реке Большая Уссурка пропал 16-летний парень. После этого были организованы поиски, а также заведено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю Аврора Римская рассказала, что тело юноши нашли.

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