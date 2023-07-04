Во Владивостоке наградили писателей и поэтов, победивших в литературном конкурсе

Традиционный конкурс был объявлен 3 мая.
Фото: Администрация Владивостока
Во Владивостоке наградили лауреатов литературного конкурса имени Павла Гомзякова «Гул океанского прибоя», приуроченного к 163 годовщине города. Писателей и поэтов чествовали в стенах Приморской государственной картинной галереи. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию.
Организаторами стало управление по делам молодежи администрации Владивостока. Всего на конкурс подали свои работы 58 авторов. Судили их произведения представители ДВФУ, Забайкальского государственного и Благовещенского педагогического университетов, Института иностранных языков Чанчуньского университета, историки и другие специалисты.
Также во время мероприятия лауреаты конкурса и поэты творческого объединения «Голос Логоса» прочитали свои произведения.
В возрастной категории 7-13 лет лауреатом I степени стала Мария Литовченко.
Среди участников в возрасте 14-35 лет в номинации «Малая проза»:
- лауреат I степени – Софья Меньшикова;
- лауреат II степени – Алена Строителева;
- лауреат III степени – Ксения Мальцева.
В возрастной категории 14-35 лет в номинации «Поэзия»:
- лауреат I степени – Софья Кучина;
- лауреат II степени - Шэнь Цань.
В возрастной категории 14-35 лет в номинации «Творческое исполнение произведения»:
- лауреат I степени – Ксения Богданова;
Среди участников 35 лет и старше в номинации «Малая проза»:
- лауреат I степени – Никита Смирнов;
- лауреат II степени – Антонина Бабич;
- лауреат III степени – Яна-Виктория Денисова.
В возрастной категории 35 лет и старше номинации «Поэзия»:
- лауреат I степени – Людмила Бугаева;
- лауреат II степени – Алла Мачтакова;
-лауреатом III степени – Елена Ханова.
Среди участников 35 лет и старше в номинации «Творческое исполнение произведения»:
- лауреат I степени – Лариса Катаева;
- лауреат II степени – Тамара Мутовчийская.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что конкурс приобрел международный формат. В нем участвовали авторы не только из родного Владивостока, Приморья и других регионов России, но и жители Беларуси, а также Китайской Народной Республики.
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