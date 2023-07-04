Во Владивостоке наградили писателей и поэтов, победивших в литературном конкурсе

Традиционный конкурс был объявлен 3 мая. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке наградили лауреатов литературного конкурса имени Павла Гомзякова «Гул океанского прибоя», приуроченного к 163 годовщине города. Писателей и поэтов чествовали в стенах Приморской государственной картинной галереи. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию.

Организаторами стало управление по делам молодежи администрации Владивостока. Всего на конкурс подали свои работы 58 авторов. Судили их произведения представители ДВФУ, Забайкальского государственного и Благовещенского педагогического университетов, Института иностранных языков Чанчуньского университета, историки и другие специалисты.

Также во время мероприятия лауреаты конкурса и поэты творческого объединения «Голос Логоса» прочитали свои произведения.

В возрастной категории 7-13 лет лауреатом I степени стала Мария Литовченко.

Среди участников в возрасте 14-35 лет в номинации «Малая проза»:

- лауреат I степени – Софья Меньшикова;

- лауреат II степени – Алена Строителева;

- лауреат III степени – Ксения Мальцева.

В возрастной категории 14-35 лет в номинации «Поэзия»:

- лауреат I степени – Софья Кучина;

- лауреат II степени - Шэнь Цань.

В возрастной категории 14-35 лет в номинации «Творческое исполнение произведения»:

- лауреат I степени – Ксения Богданова;

Среди участников 35 лет и старше в номинации «Малая проза»:

- лауреат I степени – Никита Смирнов;

- лауреат II степени – Антонина Бабич;

- лауреат III степени – Яна-Виктория Денисова.

В возрастной категории 35 лет и старше номинации «Поэзия»:

- лауреат I степени – Людмила Бугаева;

- лауреат II степени – Алла Мачтакова;

-лауреатом III степени – Елена Ханова.

Среди участников 35 лет и старше в номинации «Творческое исполнение произведения»:

- лауреат I степени – Лариса Катаева;

- лауреат II степени – Тамара Мутовчийская.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что конкурс приобрел международный формат. В нем участвовали авторы не только из родного Владивостока, Приморья и других регионов России, но и жители Беларуси, а также Китайской Народной Республики.

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