Казна Приморья пополнилась на три миллиарда рубле

Председатель ЗСПК Александр Ролик выступил с докладом. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Законодатели на очередном заседании приморского парламента взяли вектор на расширение мер поддержки для участников СВО и их семей, опеке детей-инвалидов и другие социально важные вопросы. В сумме рассмотрели 56 вопросов - в общем, повестка была обширной. «Комсомолка» расскажет о главных нововведениях.

Больше возможностей

Одной из тем обсуждения стали поправки в закон о бюджете на 2023-2025 годы. Поправки предложила председатель правительства Приморья Вера Щербина. По ее словам, общая сумма доходов в 2023 году увеличилась на 3 миллиарда рублей (таким образом, доходная и расходная части бюджета составят 193,2 и 205,6 миллиарда рублей соответственно).

На это повлияли налоги на прибыль организаций из-за роста грузооборота, а более 220 миллионов безвозмездно поступили из федерального бюджета. Министерство ЖКХ дополнительно получит 150 миллионов рублей на создание комфортной среды в малых городах, а 87 миллионов - на строительство котельных в поселках Липовцы и Новый, а также пгт Смоляниново. Деньги направят из федерального бюджета.

Миллиард рублей от края получит министерство транспорта и дорожного хозяйства на ремонт и содержание дорог, минГОЧС - 350 миллионов на пополнение резервного фонда, министерство физкультуры - 276 миллионов на покупку транспорта для перевозки спортсменов, министерство образования - 492 миллиона на капитальный ремонт школ, департамент внутренней политики края - 140 миллионов на поддержку проектов, которые предлагают жители для решения различных вопросов. И это лишь основные изменения в главный финансовый документ края.

«Самое крупное увеличение - на 1 миллиард рублей, произошло по разделу «Национальная экономика». Деньги запланированы на строительство и ремонт дорог, - отметил Галуст Ахоян, глава комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым результатам, добавив, что на социальную политику выделят 509 миллионов рублей, еще 409 направят на предоставление жилья детям-сиротам».

Галуст Ахоян. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Как добавили в пресс-службе ЗСПК, на 276 млн рублей вырастут расходы на физкультуру и спорт, в том числе 125 млн рублей добавят юридическим лицам на реализацию приоритетных инвестиционных проектов. Также 60 млн рублей в текущем году направят на приобретение 30 автобусов для детских спортивных школ в муниципальных образованиях края.

Своих не бросаем

Разумеется, дополнительные меры поддержки разработаны и для других категорий приморцев. На финишную прямую вышла инициатива, касающаяся помощи бойцам, участвующим в СВО. Законопроект приняли в трех чтениях: теперь участники спецоперации и их семьи смогут получить юридическую помощь бесплатно.

Кто сможет получить правовую поддержку? Мобилизованные, контрактники, жители, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, а также находившиеся на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и сотрудники правоохранительных органов. Возможность распространяется и на членов семей участников СВО, в том числе погибших или пропавших.

В поддержку родителей

Продолжая тему, нельзя не отметить важную инициативу парламентариев в помощи тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами или инвалидами с детства 1 группы. Так, опекуны или родители несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья смогут рассчитывать на выплату из регионального бюджета.

Как пояснил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, новая мера социальной поддержки, которую предлагается ввести документом, позволит обеспечить общий доход родителей и опекунов, ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Отметим, в 2023 году этот показатель в Приморье составляет 18,6 тысячи рублей.

Игорь Чемерис. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Как добавил глава профильного комитета, инициатива требует корректировок. Ожидается, что к жителям, которые могут рассчитывать на выплату, отнесут не только опекунов или родителей, а всех, кто ухаживает за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы.

«Единое окно»

А что же бизнес и экономика? Для региональных представителей этой сферы тоже есть новости. Парламентарии внесли изменения в закон о промышленной политике: теперь список организаций, которые могут оказывать помощь бизнесу и производственному сектору, расширен.

Промышленные инвесторы, начинающие предприниматели и создатели стартапов смогут обратиться в новый центр развития промышленности. Работать он будет в режиме «единого окна», сможет курировать вопросы по созданию кластеров производства, предлагать участвовать в различных мерах поддержки, координировать взаимодействие предприятий внутри рынка.

Роль организации-наставника возьмет на себя центр предпринимательства «Мой бизнес», отметили парламентарии, соответствующие коррективы в закон позволили «разрешить» учреждению заниматься деятельностью в рамках поддержки производственного сектора.

О том, что планы организовать центр по формату «единого окна» были давно, напомнил глава комитета по экономической политике и собственности Джони Авдои. Он добавил, что подобная структура, предложенная в рамках инвестпослания губернатором Олегом Кожемяко, должна стимулировать промышленный сектор улучшать свои позиции.

Джони Авдои. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Отчет председателя: итоги года

Разумеется, важнейшей частью очередного заседания стало подведение итогов. Так, в ходе июньской сессии председатель ЗСПК Александр Ролик представил доклад о деятельности краевого парламента за минувший год. Отчет заслуживает внимания.

Так, в 2022 году проведено 17 заседаний ЗСПК - в цифрах это 240 законов и 581 постановление, что на 23 и 28 больше, чем соответствующие показатели позапрошлого года.

Лидером по внесению законотворческих инициатив оказался губернатор региона (он предложил 130 инициатив), за ним идут комитеты и депутаты.

Многие коррективы были связаны с финансовой политикой края - к слову, бюджет, как отметил Александр Ролик, в прошлом году «меняли» 10 раз. Это было связано с увеличением собственных налоговых и неналоговых доходов.

Экономику удалось стабилизировать. Александр Иванович напомнил, что многие меры, включая налоговые каникулы, льготы, отсрочки платежей для кинотеатров, детских лагерей и спортивных клубов, положительно сказались на состоянии объектов малого и среднего бизнеса. Конечно, от санкционного воздействия защитили, прежде всего, и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Конечно, весь год бюджет оставался социально ориентированным. Председатель подвел итоги по расширению мер поддержки для нуждающихся жителей: установлены компенсации и дополнительные выплаты инвалидам-колясочникам, включая детей-инвалидов, при приобретении подъемников, пандусов, доводчиков, введен денежный сертификат для семей, родивших ребенка в 2023-м и 2024 годах, появилась выплата в «миллион за третьего». И это лишь малая доля нововведений.

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