Во Владивостоке приводят в порядок грунтовые проезды и дороги

Некоторые подрядчики уже завершили основные работы. Фото: Администрация Владивостока

На Нефтеветке, Ботанической, Энгельса и Североморской приводят в порядок грунтовые проезды. Также на днях бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий» завершила работы на остановке общественного транспорта «Гоголя 2», сделав комфортные тротуары и зону ожидания автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Непогода в последнее время бушует в дальневосточной столице довольно часто. После ливней работы дорожникам, конечно же, хватает. На постоянной основе рабочие профилируют грунтовые проезды и устраняют образовавшиеся ямы на асфальтированных дорогах, стараясь максимально оперативно привести дороги в надлежащий вид. На прошлой неделе эти работы велись на улицах Нефтеветка, Ботанической, Карла Маркса, Энгельса, Путятинской, Тельмана, Североморской, Рыбацкой, в посёлках Поспелово, Воевода, Подножье и Рында.

Работа кипит. Фото: Администрация Владивостока

Приводят в порядок не только грунтовые дороги, но и улицы города. На Гоголя, например, специалисты уже заасфальтировали дорогу и установили комфортную автобусную остановку «Гоголя 2» для ожидания транспорта.

Новый павильон остановки. Фото: Администрация Владивостока

Работы ведутся в круглосуточном режиме. Вот и сейчас охвачено 19 участков на улицах:

Толстого, Шуйская, Пирогова, Махалина, Тетюхинская, Калинина, Фадеева, Луговая, Успенского, Давыдова, Окатовая и другие. Ранее основные работы подошли к концу на 12 улицах. Это проезды от Тамбовской, 5 до Кипарисовой, 24, от Баляева, 56 до Котельникова, 30, на Луговой, 50 – 50а, Гризодубовой, 45 – 49, Крыгина, 66 – 84, Фадеева, 14в –18в, Вилкова, 14 – 14а, в переулке Павленко, на Нейбута, 43 – 17, Жигура, 2, Олега Кошевого, 27 – 33 и от Бурачка к Олега Кошевого, 27, 27а, 29а, а также проезд к Светланской, 89.

Ремонт тротуаров в районе Гоголя. Фото: Администрация Владивостока

И хотя срок окончания ремонта по большинству объектов – середина или конец августа, некоторые подрядчики уже завершили основные работы, а в мэрии приступили к приему работ.

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