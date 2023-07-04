Во Владивостоке отремонтировали и построили новые пришкольные стадионы

В этом году обновленные стадионы появились в восьми школах. Фото: Администрация Владивостока

Владивосток славится спортивной молодежью и взрослыми, ведь так приятно поддерживать здоровый образ жизни, когда для этого есть все условия. В этом году обновленные стадионы появились в восьми школах, в планах построить и отремонтировать в общей сложности более 30, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Ремонт закончили в школах №20, 33, 35, 48 и 57. Новые спортивные площадки установили в учебных заведениях №6 и 17, а в школе №40 и вовсе появился новый стадион. Теперь ребята смогут играть в футбол. Здесь уложили искусственное покрытие, нанесли разметку и поставили ворота. Куда приятнее гонять мяч на удобной футбольной площадке.

Отличное место для игры в баскетбол. Фото: Администрация Владивостока

Но это далеко не все. В управлении по работе с муниципальными учреждениями образования рассказали, что работы по возведению и ремонту спортивных объектов продолжаются, но уже на других объектах. Например, в гимназии № 1 улице Нерчинской, 32 совсем скоро появится территория с воркаут-зоной (место для уличной гимнастики). А на территории учебного учреждения №83 полностью заменили беговые дорожки. Что касается школы №14, там специалисты закончили работы по укладке специального покрытия на спортивной площадке.

На эти и другие цели Владивостоку из краевого бюджета выделено порядка 350 миллионов рублей.

«Мы неоднократно проводили встречи с жителями города, чтобы узнать их мнение о том, какие направления сейчас для них важны. Один из самых частых запросов касался строительства или ремонта пришкольных стадионов», – отметил в одном из своих выступлений глава Владивостока Константин Шестаков.

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