Истребитель МиГ-31 разбился на Камчатке, экипаж ищут

Высотный истребитель попал в аварию. Иллюстрация из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Высотный истребитель МиГ-31 потерпел аварию на юго-востоке Камчатки – предположительно, над Авачинским заливом, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

Это произошло во время одного из плановых учебных полетов, о старте которых в конце июня рассказали в Минобороны РФ. Как правило, в полетах над акваторией Авачинского залива отрабатывают пилотирование и проводят тренировку наземных пунктов навигации. Предварительно, самолет в последний раз зафиксировали радары аэропорта совместного гражданского и военного базирования Елизово.

Экипаж разыскивают. Уточняется, что истребитель летел без боекомплекта. К месту аварии направили поисково-спасательные силы ТОФ. В пресс-службе флота пока не раскрыли, какие конкретно задачи выполнял самолет. Причина ЧП остается загадкой – редакция запросила комментарий с целью узнать детали случившегося.

МиГ-31 – высотный двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Самолет может уничтожать воздушные цели почти на любой высоте и развивать скорость до 3 тысяч километров в час.

В апреле МиГ-31 потерпел аварию в Мурманской области, пилоты успели катапультироваться. В декабре 2022 года такое же ЧП произошло в Приморском крае, жители даже запечатлели крушение.

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