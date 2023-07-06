Эксперт из Приморья назвала способы помочь ребенку в выборе профессии

Евгения Сысоева. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Воспитание – тяжелая стезя для родителя. Выбрать детсад, научить ходить, читать, общаться, помочь найти себя в жизни – дел уйма. Последняя задача у мам и пап вызывает особые трудности – и ведь вопрос появляется задолго до сдачи ЕГЭ и поступлений. Однако подростковая профориентация может облегчить терзания родителя и ребенка. Как определить, что нравится вашим детям? Насколько изменился рынок труда в современности? Об этом и многом другом поговорили в эфире радио «Комсомольская правда» (90.4 FM) с директором филиала ПАО МТС в Приморском крае Евгенией Сысоевой.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

– Мы нашли список профессий, которые будут актуальны в ближайшие годы: сити-фермер, онлайн-доктор, тренер по майнд-фитнесу, дизайнер человеческого тела, бренд-менеджер. Согласны, что они становятся популярны?

– Я бы не стала зацикливаться на названиях профессий, скорее, говорим о трендах как о направлениях, в которых развивается общество. Профессии становятся актуальны те, которые важны для нас с вами. Например, сити-фермер. Мы, приморцы, знаем вкус пластиковых овощей, поэтому четко понимаем: эта работа – ответ на выраженную проблематику. Поэтому профессии, которые связаны с вертикальным озеленением городов, с близким расположением фермерских хозяйств – это тренды будущего.

Добавлю о профессиях, связанных с человеком. Все, что касается здоровья, развития личности, бренда. Например, онлайн-медицина уже доступна сегодня, и это широко развивающееся направление. Вам даже диагноз могут поставить удаленно. Человекоцентричность – это абсолютный тренд.

– Считается, что одним из самых эффективных способов узнать, твоя ли эта профессия, – «потрогать» ее заранее. Какие инструменты еще помогают выбрать профессию?

– Короткий контакт действительно важен. Мы видим по сотрудникам, которые приходят на работу, что люди себя пробуют. И это данность времени, не хорошо и не плохо. Можно поработать в одном деле, через год или три развернуться на 180 градусов, уйти в другое русло. Важно: чем раньше подросток начнет «прикасаться» к профессии, тем быстрее самоопределится. Не к 30 годам, а на старте карьерного пути. И его обучение (и вложенные в это деньги) будет более целевым.

Сейчас в ВДЦ «Океан» проходит смена «Лифт в будущее», организованная при поддержке фонда «Система», МТС и ДВФУ. Эксперты МТС занимаются с ребятами на программе «Город будущего». Дети фантазируют, в каком городе они мечтают жить.

Студия радио «КП». Фото: Екатерина МАКСИМОВА

ПРОГРЕССИВНЕЕ, ЧЕМ МЫ ДУМАЕМ

– Кто может принять участие в таком масштабном проекте?

– Программа объединяет более 100 детей из более 30 городов разных макрорегионов: Дальний Восток, Южный округ, Центральный округ. Очень интересно, когда с ребятами обсуждаем уже внедренные решения. Всегда кажется, что Владивосток не самый прогрессивный город. Во время обсуждений выяснили, что многие решения, которые уже реализованы во Владивостоке, не во всех городах-миллионниках есть. Так что такой обмен практиками полезен, чтобы посмотреть широко на страну нашу.

– Почему МТС решила поддержать эту программу?

– Никакой город будущего без цифровых решений (и, соответственно, интеллектуальных профессий) невозможен. Когда общаешься с детьми, интересно наблюдать, как они воспринимают реальность вокруг себя. Все цифровые решения, которые взрослые считают прорывом, подростки называют «маст-хэв» [то, что должно быть у всех. – Прим. ред.]. Даже когда говорили, чем отличается SMART ТВ от обычного, были разные ответы. А когда мы обозначили, что главная разница – выход в интернет, дети ответили: «А, ну понятно, конечно».

– Дети во многом нас вдохновляют. Как вы думаете, все-таки мы учим детей или они – нас?

– Я бы сказала, что это сочетание их безграничной фантазии и наших прикладных знаний и умений. В рамках проекта мы пригласили большое количество экспертов из совершенно разных направлений. Например, сегодня день аналитики, уже вторую неделю работает камера с видеоаналитикой, сегодня покажем, как в реальной жизни выглядит анализ наших с вами отображений в сети.

Дети участвуют в разработке «Города будущего». Фото: предоставлено ПАО «МТС»

ПОДХОД БЕЗ СКУКИ

– Вы сказали, что ребята во время смены лично общаются с экспертами МТС. Что приготовили и в каком формате проходит работа?

– Мы поставили себе задачу: чтобы это не было научно-популярной лекцией. Нам было интересно показать реальные кейсы, которые уже реализованы во Владивостоке. Например, экохаус «Спираль» – это полностью цифровая недвижимость: от момента въезда автомобиля через шлагбаум на территорию дома, с автоматической передачей данных счетчиков, управлением входа на территорию и безопасностью. И мы детям показываем, как это работает.

Например, есть такая технология – видеоаналитика. Чтобы скучно не рассказывать детям теорию, мы показываем им на практике, например, с каким настроением они входили в столовую.

В таком огромном потоке информации важно чувствовать себя в безопасности, об этом с детьми мы тоже говорим. Речь идет и про кибербезопасность, и вообще про безопасность. Я отметила, что ребята уровень безопасности оценивают как абсолютный фундамент.

ПОСТРОИТЬ ГОРОД БУДУЩЕГО

– Вы уже несколько раз встречались с ребятами в рамках смены в «Океане». Какие впечатления от молодого поколения?

– Безусловно, дети очень творческие. Например, меня впечатлил макет «Города будущего», который они создают в рамках своей смены. Мы вчера смотрели первые наработки, а 9-го числа ребята уже будут защищать проект «Город будущего». Они говорят про комфорт, но не забывают про экономику и технологичность. Интересные архитектурные решения. Когда им показываешь изображения детских площадок, говорят, что нужно убрать, потому что детям это не интересно.

– Расскажите подробнее о том, как создаются макеты «Города будущего». Каким подростки видят «умный город»?

– Мы договорились, что должна быть четко определена целевая аудитория: кто те люди, которые живут в городе будущего. Ребята усвоили, что проект должен решать задачи и существующие проблемы. Дети говорят про комфорт, о доступности и инклюзивности. Как сказал один подросток на смене, «задача робота не заменить человека, а освободить от каких-то совершенно простых действий, для того чтобы у людей было больше времени на то, чтобы думать». Мне эта фраза очень близка!

– Все-таки есть доля фантазии при разработке?

– Безусловно! Например, концерты в виде артишока. Но больше задумки посвящены экологии, особенно в сфере транспорта.

Евгения Сысоева в ВДЦ «Океан». Фото: предоставлено ПАО «МТС»

– Какие еще проекты, направленные на молодежь, реализует МТС в Приморском крае?

– Мы уже говорили, что дети в телефонах, в смартфонах. Нужно понять, что это так, и не нужно с этим бороться. Вопрос в том, каков контент, который они потребляют? Мы, как ответственные люди, должны преподнести полезную информацию. И одно из таких направлений – наша платформа «Поколение М». Мы часто про нее говорим. Этот проект позволяет развиваться детям практически в любом направлении, чем бы они не занимались. Предположим, увлекается ваш ребенок рисованием – ходит в художественную школу, оттачивает определенные прикладные навыки с педагогом. Он может зарегистрироваться на платформе в интернете и получить мастер-классы от экспертов в этой отрасли. Таких направлений у «Поколение М» множество: это и анимация, и вокал, и дизайн, и фотоискусство – практически все, что интересно современным детям.

ЕСЛИ В ИНТЕРНЕТЕ – НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ЕРУНДА

– Как уже было сказано, молодежь более продвинута в разных аспектах, в том числе и в современной жизни. Так вот, уважаемые родители и взрослые, если для вас что-то из сказанного звучит как фантастика, дайте попробовать своему ребенку.

– Абсолютно точно! Нам, взрослым, иногда кажется, что информация в интернете – это ерунда, которая никакой пользы не несет. Но это не так. МТС в Приморье реализует проект «Поколение М» давно, многие ребята из нашего края активно участвуют в конкурсах и ежегодно входят, как минимум, в десятку победителей. Так, в прошлом году сразу трое талантливых ребят из Приморья стали победителями и призерами различных творческих направлений. Шестилетняя Василиса Ларкина из Находки победила в конкурсе «Лаборатория ZOO» и отправилась на экскурсию «за кулисы» Московского зоопарка. Интересно, что она стала самой юной участницей и победительницей проекта. Полина Мельникова из Находки победила в художественном направлении, ее работа «Шиповник» вошла в цифровой ботанический атлас Третьяковской галереи и выставлялась в Новой Третьяковке в Москве. А девочке всего 15 лет!

Дарья Григорьева из Владивостока стала призером конкурса телеведущих – вошла в тройку лучших. Сейчас девушка профессионально обучается на факультете журналистики в одном из вузов Владивостока.

– В СТУДИИ ВЫЯСНИЛИ: проект «Поколение М» помогает проявить способности, сориентироваться в выборе профессии, в том числе правильно и с пользой провести время. А кроме этого, у проекта есть еще немаловажные задачи?

– Да, конечно, это наша социальная миссия. Ребята учатся направлять свои усилия на благотворительные нужды: копят баллы, мы их конвертируем в деньги и помогаем тяжелобольным детям. Таким образом, кроме самореализации проект обучает и помощи ближним.

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