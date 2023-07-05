В больнице Находки установят новое высокотехнологичное оборудование

На данный момент в медучреждении закупили цифровой рентген-комплекс. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году в Находкинской городской больнице обновили ряд аппаратов для рентгеновской службы. До 2025 года здесь появится 20 единиц современного медицинского оборудования. Сюда, в межрайонный центр специализированной помощи травматологического профиля, со всего юго-востока поступают пациенты. Власти заботятся как о комфорте людей, обращающихся за помощью в больницу, так и о создании качественных условий для работы медперсонала, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На данный момент в медучреждении закупили цифровой рентген-комплекс, маммограф, флюорограф и два ангиографа (аппараты для исследования кровеносных сосудов). В минздраве Приморья отметили, что Находкинскую больницу регулярно переоснащают современным оборудованием.

«Сейчас в распоряжении врачей два компьютерных томографа, аппараты УЗИ-диагностики экспертного класса, два ангиографических комплекса для исследования состояния вен, артерий и проведения операций внутри кровеносных сосудов и другая медтехника. Все это поможет спасти врачам больных с сосудистыми катастрофами», – объяснили в ведомстве.

Также главный врач больницы Андрей Кузьмин добавил, что врачи-травматологи и нейрохирурги выполняют до 10 операций в сутки. В летние месяцы это число увеличивается на 30-40%. Поэтому так важно предоставлять медперсоналу лучшее оборудование для спасения жизней. И власти прекрасно это понимают.

Отметим, также в Находке ведется строительство многопрофильной поликлиники с учетом требований доступной среды и по принципу бережливого производства. Ввести в эксплуатацию здание со всем необходимым оборудованием планируется до 2025 года.

Это позволит местным жителям быстро и качественно получать медпомощь. Также рядом с поликлиникой сформирован земельный участок под строительство стационара на 419 мест.

Отметим, ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко подвел итоги работы правительства в краевом здравоохранении за пять лет. Например, только в 2022 году удалось успешно трудоустроить 229 молодых врачей с высшим медицинским образованием, 448 – со средним. А в медицинские колледжи региона в прошлом году поступили 1 244 человека, в 2023 году количество бюджетных мест увеличилось с 895 еще на 240. Обновление системы здравоохранения осуществляется по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения и нацпроекту «Здравоохранение» – за пять лет преобразятся более 140 объектов и будут построены 13 новых объектов медицины.

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