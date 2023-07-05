Международные спортивные игры «Дети Приморья» могут стать зимними

Символы игр. Фото: Анна СОБОЛЬ

Международные спортивные игры «Дети Приморья», которые сейчас впервые проходят в Приморском крае, могут состояться еще и зимой. Об этом заявил глава региона Олег Кожемяко, по инициативе которого и стартовало масштабное мероприятие. Такой же точки зрения придерживается и министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, который во время презентации спортивной формы участников игр заявил, что в правительстве работают над этим. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Если сейчас ребята соревнуются в летних видах спорта, то зимой состязаться спортсмены будут в хоккее, лыжах и фигурном катании. Пока зимние международные спортивные игры «Дети Приморья» только в планах. По крайней мере, об их возможном проведении уверенно сообщил губернатор Приморья. Олег Кожемяко считает, что подобные мероприятия пойдут только на пользу.

Глава края провел встречу с почетными гостями первых летних соревнований, среди которых представители команд – участников игр «Дети Приморья» из Луганской, Донецкой народных республик, Херсонской, Запорожской областей, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь.

Гости поделились своими первыми впечатлениями. И. о. министра молодежи, спорта и туризма ДНР Юрий Мартынов сказал, что ребята буквально в шоке – никогда такого не видели. Плюс ко всему, для них это возможность вырваться из военной обстановки: себя показать и, как говорится, других посмотреть. А дома, кстати, за них очень болеют, о соревнованиях знают и следят за успехами своей команды.

Напомним, что I Международные спортивные игры стартовали во Владивостоке 2 июля – в один день с празднованием Дня города. Почти полторы тысячи детей борются за медали в 11 видах спорта: плавание, мини-футбол, легкая атлетика, тяжелая атлетика, баскетбол 3х3, бадминтон, бокс, пляжный волейбол, самбо, спортивная борьба и настольный теннис.

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