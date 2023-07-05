Выпускники школ Владивостока получили 20 стобалльных результатов ЕГЭ

Очередные 100 баллов в копилку наивысших результатов по экзамену в 2023 году принес выпускник владивостокского лицея «Технический». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выпускники из Владивостока получили 20 стобалльных результатов на ЕГЭ. Об этих достижениях теперь уже бывших школьников рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Очередные 100 баллов в копилку наивысших результатов по экзамену в 2023 году принес Андрей Подосенов, выпускник владивостокского лицея «Технический». Заветные баллы подросток получил за знания по информатике. Отличились и другие ученики лицея. Так, Дмитрий Усков получил два высших балла по литературе и русскому языку, Дмитрий Манжос, Данил Малахов и Андрей Подосенов – по сто баллов за экзамен по русскому, физике и информатике соответственно. В День молодежи благодарности ребятам вручил глава Владивостока Константин Шестаков.

В Приморском крае установлено 34 стобалльных результата ЕГЭ. Высокобалльников в этом году действительно много и по абсолютно разным предметам. Как отмечают в управлении по работе с муниципальными учреждениями, результат 2023 года в целом лучше прошлых показателей. К примеру, средний уровень знаний по математике вырос на два балла.

«Очень хорошо с ОГЭ справились и выпускники девятых классов. Большое спасибо ребятам за усердную учебу и хорошие результаты. Также мы выражаем большую благодарность педагогам, которые подготовили выпускников», - отметил начальник управления Максим Кильчевский.

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