Первые чемпионы международных игр «Дети Приморья» получили свои награды

Состязания проводятся по 11 видам спорта. Фото: Оргкомитет первых летних МСИ «Дети Приморья»

Больше 1,5 тысячи юных спортсменов борются во Владивостоке за награды первых летних международных игр «Дети Приморья». Состязания проводятся по 11 видам спорта. Уже стали известны имена первых чемпионов. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на правительство края.

В плавании все 11 золотых медалей оказались у приморцев.

100 метров комплексом – Владислав Лошаков из Арсеньева и Полина Сергун из Уссурийска;

100 метров вольным стилем – Илья Ушаков из Надеждинского района и Варвара Гвоздик из Владивостока;

100 метров брасом – Егор Ковалев из Большого Камня и Таисия Золотенкова из Владивостока;

50 метров на спине – Светозар Кузьмин из Артема и Алиса Шапоренко из Арсеньева;

50 метров баттерфляем – Константин Рыжаков из Арсеньева и Алиса Шарапанюк из Артема.

Юная спортсменка из Арсеньева Алиса Шапоренко – воспитанница тренера Владимира Крутова. Девушка является многократной победительницей первенства края и призером Дальнего Востока.

«Я рада результату, так как показала хорошее время на дистанции 50 метров на спине. Для меня большая честь и ответственность представлять родной край и завоевать медаль», – поделилась спортсменка.

Лидерство по легкой атлетике захватили белорусские спортсмены. Они выиграли медали в четырех из шести дисциплин.

Прыжки в длину – Иван Брославский и Кристина Кравченко из Беларуси;

Бег на 1500 метров – Максим Варюха и Дарья Маркиянова из Беларуси;

Спринтерские дистанции – Дмитрий Вохмянин из Уссурийска и Анастасия Крузман из Владивостока.

Первые места соревнований по греко-римской борьбе разделили между собой спортсмены из Владивостока и Республики Беларусь. Борцы из приморской столицы завоевали две золотые и одну серебряную медали.

«Самым сложным оказался соперник из Беларуси. Пришлось потратить много сил, чтобы его побороть. Для меня очень важна эта победа, она откроет новые возможности. Рад, что внес свой вклад в копилку нашей команды», – рассказал победитель игр в весовой категории до 51 килограмма Максим Семенихин из Владивостока.

Первых чемпионов определили и в настольном теннисе. Ими стали Анастасия Фролова и Мария Селивонец из Республики Беларусь. Второе место завоевали Арина Поползнина и Елизавета Кошелева из Приморья. А на третью строчку встала еще одна приморская пара: Елизавета Бирюлина и Кристина Копылова. Они разделили это место со спортсменками из Луганской республики Марией Громовой и Марьяной Березневой.

У юношей золотыми медалистами оказалась пара из Беларуси Даниил Виторский и Арсений Ряжченко. Серебряные призеры – Никита Глобин и Теймур Ахмед оглы Исламов из ЛНР. Третье место досталось Хунхао Чжан и Цзисюань Сун из провинции Цзилинь и луганским спортсменам Максиму Балукову и Тимофею Щелко.

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