Убирать улицы станет проще: автопарк дорожной службы Владивостока пополнился

Новая спецтехника. Фото: Администрация Владивостока

Парк муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» во Владивостоке продолжает пополняться новой спецтехникой. Недавно поступило три вакуумных подметально-уборочных машины из Республики Беларусь. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию.

«Автопарк пополнился ещё тремя новыми пылесосами на базе МАЗ. Сейчас проводим процедуру оформления и тестирования техники и планируем в скором времени задействовать новые машины в работах», – рассказали в муниципальном дорожном предприятии.

С прошлого года благодаря лизингу (имущество покупает лизингодатель и передает его в аренду лизингополучателю, а тот платежи – прим. ред.) от АО «Газпромбанк Лизинг» парк техники СГТ обзавелся новыми машинами и оборудованием. Появились грейдеры, фронтальные и лаповые погрузчики, самосвалы, тракторы, вакуумные подметально-уборочные машины, комбинированные дорожные машины, навесное оборудование – снегороторы и отвалы. Эта спецтехника уже работает на улицах города.

Также СГТ ищет водителей, машинистов спецтехники, механиков, автослесарей, дорожных рабочих и других специалистов.

«Для каждого подберем наиболее комфортный график работы. Работа на нашем предприятии – это стабильность, все социальные гарантии, достойная заработная плата и возможность карьерного роста», – отметили в отделе кадров предприятия.

Предприятию требуются: юрисконсульт, специалист отдела снабжения, специалист отдела технического надзора, водитель, электрик, дорожный рабочий, электрогазосварщик, автослесарь, автоэлектрик, моторист и механик.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Приморье закупило дорожную технику у белорусского «Амкодора». Почти 200 единиц машин усилили техническую базу.

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