Время новоселья: в правительстве Приморья озвучили, кому достанутся сертификаты на квартиры

В дополнение к государственной выплате допускается использование собственных денежных средств. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние несколько лет в Приморье очередь детей-сирот на получение жилья стала в четыре раза меньше. Только за 2022 год ключи от квартир получили 1200 человек, в том числе благодаря жилищному сертификату. С помощью него человек сам может найти квартиру в пределах обозначенной суммы. В 2024 году по этому документу более 200 сирот смогут найти себе дом.

Как рассказали в министерстве образования Приморского края, прием заявок на получение жилищного сертификата действовал с 1 марта по 1 мая 2023 года. Всего пришло 218 сообщений, 210 уже одобрено. Документ действителен в течение шести месяцев с даты его выдачи. За это время можно приобрести жилье в любом муниципалитете Приморья.

«В дополнение к государственной выплате допускается использование собственных денежных средств, средств материнского капитала или кредитных учреждений», – объяснили специалисты.

Ранее «Комсомолке» удалось пообщаться с ребятами, которые получили ключи от заветных квартир. Уже 26-летняя Дарья и 21-летней Семен два года как полноценные хозяева своих первых квадратных метров. Квартиры пусть и не огромные, но зато с хорошим ремонтом и со всеми удобствами.

Вопрос о получении детьми-сиротами жилья остро стоит на контроле губернатора Приморья Олега Кожемяко. По его инициативе полномочия по подбору помещения передали муниципалитетам. Это ускорило поиск квартир для сирот, как по договору найма спецжилфонда, так и с помощью сертификатов.

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