Жалобно скулила и выла: на Камчатке лиса загнала собаку в ловушку

Лиса наблюдала за застрявшей собакой с небольшого расстояния. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

В Петропавловске-Камчатском, в микрорайоне Завойко, проворная лиса загнала собаку в ловушку. Когда животное осознало, что не может выбраться самостоятельно, принялось жалобно скулить и выть, надеясь, что кто-то ему поможет. Бедняжку вызволили спасатели. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Очевидцы поделились, что собака, ведомая охотничьими инстинктами, гналась за лисой. Та решила избавиться от «хвоста» хитрым способом и быстро нырнула между прутьями забора. А вот собаке не хватило гибкости и проворности, и она застряла. Рыжая плутовка наблюдала за происходящим с небольшого расстояния.

Фото: ГУ МЧС по Камчатке.

Неравнодушные люди, услышав душераздирающий скулеж, вызвали спасателей. Именно они и раздвинули прутья забора. Сразу после этого собака вновь бросилась в погоню за лисой. Кажется, именно этого и ждала хищника, сидевшая рядом и дразнившая собаку все это время.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что смелую лисицу запечатлели жители Владивостока на замерзшем канале Русского острова. Хищница спокойно разгуливала по льду рядом с рыбаками, вынюхивая еду.

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