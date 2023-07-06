В столетие сферы спорта России Приморье назвали выдающимся в этом направлении регионом

Дмитрий Чернышенко подчеркнул успехи края в спортивном направлении. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Владивосток признали в числе лучших регионов по вовлеченности населения в занятии спортом. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече президента Владимира Путина с представителями правительства. Позитивной ноты новости добавляет тот факт, что это произошло в юбилейный год для сферы спорта в стране, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Начнем с того, что 2022 год стал очень важным для Приморья в развитии спорта. Например, во Владивостоке впервые провели летние игры «Дети Азии». В город приехали тысячи детей из разных стран, для ребят это событие как маленькие «Олимпийские игры», но усилия и старания прикладываются отнюдь не простые. А в этом году и вовсе стартовали «Дети Приморья».

Губернатор Олег Кожемяко также заявил, что на 2023-2024 годы выделят средства на поддержку спортивной федерации и ремонт спортивных сооружений при школах. Также большую работу проведут во Владивостоке и других городах. И год назад Приморье впервые стало лауреатом одной из самых престижных наград в области спорта в России – национальной спортивной премии «Лучший спортивный регион России».

Регион действительно заслужил этот титул. В своей речи Дмитрий Чернышенко подчеркнул успехи края в спортивном направлении.

«Пристальное внимание к спорту окажет влияние на его популяризацию и приведет к достижению показателя, который вы нам поставили - чтобы к 2030 году 70% граждан регулярно занимались физкультурой и спортом. Хочу доложить, что все идет по плану, сегодня уже 53% населения вовлечено в занятия спортом, это порядка 70 миллионов человек. В числе лучших регионов – Вологодская, Белгородская, Воронежская области, Республика Карелия и Приморский край».

Напомним, Развитие спортивной инфраструктуры, спортивного резерва, спорта высших достижений и массового спорта – приоритетные направления регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», утвержденного Указом Президента России Владимира Путина.

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