Многомиллионный ущерб нанесла Владивостоку незаконная вырубка деревьев

В зависимости от ущерба за нарушение правил нарушителям может грозить уголовная или административная ответственности. Фото: Администрация Владивостока

С начала года во Владивостоке зафиксировали 38 фактов незаконной вырубки зеленых насаждений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Общий ущерб составил более 5,5 миллиона рублей. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По факту каждой незаконной вырубки специалисты проводят проверку – чтобы прилечь нарушителей к ответственности. В управлении охраны окружающей среды и природопользования еще раз напомнили, что самовольно вырубать деревья и кустарники категорически запрещено – об этом гласят правила благоустройства. Однако на вырубку все же можно получить разрешение. Для этого нужно обратиться в отдел мониторинга и подать необходимые документы.

«В зависимости от ущерба за нарушение правил нарушителям может грозить уголовная или административная ответственности», – отметил начальник управления охраны окружающей среды и природопользования Александр Волобуев.

Узнать, какие документы нужны, чтобы узаконить вырубку зеленых насаждений, можно по ссылке.

Рассказать о нарушителях через интернет-приемную администрации Владивостока или чат-бот мэрии в Telegram.

Так, например, в 2020 году за незаконную вырубку деревьев во Владивостоке «дровосекам» пришлось заплатить 286 тысяч рублей. Речь о насаждениях на сопке Холодильник, где лесорубы уничтожили более 20 деревьев на протяженном участке вдоль линий электропередачи. Тогда рабочие устанавливали столбы, но не удосужились получить разрешение на снос зеленых насаждений. В администрацию Владивостока молниеносно поступили жалобы, специалисты выехали на место и обследовали участок.

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