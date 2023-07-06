Приморские спортсмены выиграли больше 500 медалей на международных играх «Дети Приморья»

Фото — Оргкомитет первых летних МСИ «Дети Приморья»

В среду, 5 июля, закончились первые международные игры «Дети Приморья». Больше 1,5 тысячи спортсменов из разных стран боролись на награды в 11 видах спорта. Приморцы выиграли больше 500 медалей и заняли 2 место в общем зачете. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на правительство региона.

Первое место в медальном зачете досталось белорусской команде, они выиграли 20 золотых, 12 серебряных и пять бронзовых медалей.

«Выступление было очень удачным, 32 спортсмена завоевали 37 медалей за счет того, что победили и в командных соревнованиях, и в смешанных. Все очень довольны. Мы, конечно, не планировали такого грандиозного выступления, но все приехали бороться за медали и сдержали свое слово», – рассказал руководитель спортивной делегации, начальник отдела международных отношений Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Василий Юрчик.

На втором месте оказалась команда из Владивостока. Всего сборная завоевала 12 золотых медалей, 10 серебряных и 13 бронзовых.

На третьем месте турнирной таблицы – сборная Уссурийска. Юные спортсмены взяли 4 золотых медалей, 9 серебряных и 7 бронзовых.

Настоящим прорывом игр стала сборная Черниговского округа. Они победили в баскетболе 3x3 среди девушек и пляжном волейболе среди юношей.

«Мы с первых дней очень болели за наших ребят, вместе с ними на спортивном мероприятии была хорошая группа поддержки. Для юных спортсменов участие в играх стало отличным этапом в спортивном развитии, они убедились в своих силах, стали увереннее. Безусловно, еще есть виды спорта, по которым нужно подтянуться, а пока мы очень гордимся нашими детьми, для нас они победители вне зависимости от общего медального зачета», – отметил глава Черниговского округа Кирилл Хижинский.

По итогам игр участники отмечали, насколько была важна поддержка с трибун. Некоторые

В последний день соревнований приморские спортсмены забрали все «золото». На турнире самбистов боролись 60 юных спортсменов из Приморья, ЛНР, ДНР, Запорожской области, Белоруссии и Китая. Были разыграны медали в четырех весовых категориях. У юношей золотые медали выиграли самбисты Артем Румянцев и Артем Нагаев с Надеждинского района. Среди девушек победы одержали Ева Скрипко из поселка Ярославский и Полина Кулага из Владивостока.

Медали призерам вручил министр спорта и физической культуры Приморья Жан Кузнецов.

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