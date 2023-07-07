В 2023 году во Владивостоке в школы пойдут 6 тысяч первоклассников

В районе Снеговой Пади в 2023 году приступят к строительству новой школы. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Пока будущие студенты выбирают вузы, кому-то только предстоит вступить на путь школьника, услышать свой первый звонок на урок и принести домой первую пятерку. 30 июня во Владивостоке подошел к концу прием ребят в учебные заведения по месту жительства. В школе №83 в этом году появится аж 6 первых классов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Учебное заведение находится в районе Снеговой Пади и пользуется большим спросом, так как пока что здесь школ не хватает. В управлении по работе с муниципальными учреждениями образования сообщили, что нашли решение, которое устроит всех – здесь подготовят дополнительные кабинеты для детей.

«Мы ненадолго взяли паузу по записи, как раз таки, потому что работаем над подготовкой дополнительных мест для первоклашек. Сейчас руководство школы занимается этим вопросом. Благодаря этому здесь появится шесть первых классов», – рассказал начальник управления Максим Кильчевский.

Родители могут также записать своего ребенка в школы №82 и №53. В 53, например, предусмотрен подвоз детей с района на специальном транспорте. Помимо этого, в одном здании с этим учебным заведением расположен центр дополнительного образования «Смена», где для учеников организованы бесплатные кружки и клубы. Кстати, по информации управления образования Владивостока, за парты школ города в этом году сядут 6000 первоклашек – выпускников муниципальных дошкольных учреждений.

Отметим, что в районе Снеговой Пади в 2023 году приступят к строительству новой школы. Проект рассчитан на то, чтобы принять 1100 детей. Территорию в районе улицы Анны Щетининой уже готовят к началу работ. Подготовка к строительству немного затянулась, так как местные жители были не согласны с возведением школы на этом месте. Максим Кильчевский объяснил, что при разработке проекта необходимо было учесть габариты будущей Альма-матер, которая будет являться самым крупным учреждением образования во всем Первореченском районе. Из всех существующих территорий доступна для такого крупного строительства только эта земля.

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