Выпущенный в дикую природу после реабилитации леопард заинтересовался барсучьими городками в Приморье

Леопард Leo 260M. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Молодой леопард исследует новое место обитания в Уссурийском заповеднике.

Сейчас внимание Leo 260M привлекли барсучьи городки, к обитателям которых он испытывает гастрономический интерес. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщил национальный парк «Земля Леопарда», молодой леопард Leo 260М приступил к активному изучению территории Уссурийского заповедника, куда он был переселен по программе реинтродукции – возвращения видов в те места, откуда они исчезли. Этот зверь еще котенком спасен сотрудникам национального парка, выращен в Центре реабилитации, а затем перевезен в заповедник, где леопарды не наблюдались более 50 лет назад.

После выпуска ученые отслеживают перемещения леопарда с помощью спутникового ошейника. Последние наблюдения показывают, что сейчас Leo 260М перемещается по участкам, где находятся так называемые барсучьи городки – скопления нор, в которых барсуки живут большими семьями. А то, что барсук входит в рацион пятнистой кошки, известно давно, говорят ученые.

«Это молодой леопард, который постепенно исследует открывшийся ему новый мир. Данные спутникового ошейника показывают, что пока Leo 260M осторожничает и перемещается немного – около 2 километров в день. Это относительно небольшие расстояния. Вполне вероятно, что часть рациона хищника сейчас составляют именно барсуки», – рассказал Хосе Антонио Эрнандес-Бланко, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН.

Уссурийский заповедник входит в исторический ареал дальневосточного леопарда, однако пятнистые хищники исчезли с этой территории из-за деятельности человека. Ядро современной популяции подвида сейчас находится на юге Приморья, в национальном парке «Земля леопарда». Благодаря этой охраняемой территории численность леопарда возросла до 125 взрослых особей, что позволило реализовать проект по переселению нескольких особей в Уссурийский заповедник. Leo 260М является одним из трех первых переселенцев, выпущенных в заповеднике в этом году.

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