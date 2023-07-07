Поженился спустя несколько минут после развода: яркие истории из ЗАГСов Владивостока и новая работа отделений

Пары могут подать заявление также через Госуслуги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 15 мая ЗАГСы Владивостока (их было 6) объединили в управление записи актов гражданского состояния. У жителей и гостей города, желающих зарегистрировать брак, тут же возник вопрос: зачем? Следом появились новые моменты, которые хотелось бы разобрать. Почему ЗАГС Советского района остановил прием заявлений? Зачем в Первореченском ЗАГСе устроили ремонт в разгар регистраций? На эти и другие вопросы начальник управления ЗАГС Юлия Шакурова ответила «Комсомольской правде – Владивосток».

Несмотря на то, что ЗАГС по Советскому району Владивостока больше не работает, все пары, желающие зарегистрировать брак и ранее подавшие сюда заявление, смогли стать официальной семьей. Будущим семьям предлагали на выбор расписаться на Русской, 78 или Печорской,8. В июне узаконили свои отношения 515 пар во всех отделах города.

Объединили ЗАГСы не просто так. Ранее все отделы существовали фактически самостоятельно. Все поступающие жалобы, функциональные и хозяйственные вопросы ложились на плечи начальника отдела. Не всегда на все хватало времени и сил. В связи с этим приняли решение создать управление в составе которого будут отделы ЗАГС. Получилось снять дополнительную нагрузку с руководителей, результат не заставил себя ждать. Появились ресурсы пропагандировать семейные ценности, устраивать конкурсы для гостей и жителей города и так далее.

Советский и Первореченский ЗАГСы объединили. ЗАГС на Печорской, 8 куда просторнее и там намного больше места для парковки. Также там к концу августа завершат ремонт – починят лестницу, крыльцо, навес. Все для того, чтобы благоустроенное здание радовало людей. Также ремонтируется крыша в отделении ЗАГСа №3 по адресу улица Шкипера Гека, 15. Работы идут, дожди не страшны, специалисты провели водоотвод, причину протеканий устраняют.

То есть изменения никак не повлияли ни на подачу, ни на сроки заявлений для регистрации брака. Например, 8 июля, в День семьи, любви и верности в городе появится 54 новые семьи. 7 июля – 57.

Начальник управления ЗАГС Юлия Шакурова. Фото: Администрация Владивостока

– Хочу отметить, что пары могут подать заявление также через Госуслуги. Но мы с коллегами заметили интересную статистику. Влюбленные, которые подают лично заявление в отдел ЗАГС практически всегда приходят в назначенную дату, а вот те, кто сделал это онлайн – нет. Возможно, тут роль играет и то, что забронировать место можно еще за год вперед. Мало ли что произойдет в отношениях за это время. Но, что интересно. В последнее время люди из центральной России едут специально во Владивосток, чтобы узаконить свои отношения, говорят, у нас очень красиво, тянет именно к нам, – поделилась Юлия Шакурова.

Сотрудникам ЗАГСа порой приходится сталкиваться с очень интересными парами и наблюдать за их взаимоотношениями. Юлия Валерьевна поделилась случаем из практики, когда жених отказался ставить штамп в паспорт. Свадьба чуть было не сорвалась, невеста была недовольна. Хорошенько подумав, мужчина все-таки сделал так, чтобы сердце возлюбленной осталось спокойно.

А как-то раз жителю Владивостока организовали самый короткий развод и тут же женили. Дело в том, что жених пришел на регистрацию неразведенным. Когда-то в 90-х его бывшая супруга получила свидетельство о расторжении брака, а он как-то этот момент упустил. Посчитал, что ему необязательно являться в отделение, раз экс-возлюбленная все сделала. Пришлось оперативно разводить, а потом женить. Но этот казус паре праздник не испортил, еще долго смеялись над короткими мгновениями холостой жизни.

Самой яркой парой по мнению сотрудников ЗАГСа стала пара цирковых артистов 69-летняя канатоходка и ее молодой возлюбленный. Смотрелись влюбленные ярко. Вот он пример, что жизнь продолжается, а любви все возрасты покорны.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в прошлом году в День семьи, любви и верности во Владивостоке наградили самые крепкие союзы. Медали за «Любовь и верность» от правительства края и подарки от администрации города вручают супругам, которые за 25 и больше лет совместной жизни доказали святость семейных устоев и воспитали достойных детей.

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