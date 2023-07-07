Во Владивостоке мама, пострадавшего от шведской стенки школьника, требует с директора миллион рублей

Директор ходит по судам с 2021 года. Фото: Даниил ОПАРИН

Во Владивостоке все никак не может логично завершиться история с пострадавшим на физкультуре от шведской стенки ребенком. В апреле 2021 года на пятиклассника из 32 школы упало спортивное оборудование. Дальше больница, суды, затем Денис (имя изменено) вновь вернулся к прежней жизни, но потом перевелся в другое учебное заведение. По словам директора, Павлины Проживиной, спустя несколько лет, когда, казалось бы, беда осталась позади, мать пострадавшего потребовала миллион рублей за моральный ущерб. 7 июля состоится суд по этому делу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Коротко напомним историю. Несчастье случилось на перемене после урока физкультуры. Толпа ребят забежала к директору, они все рассказали. Павлина Иосифовна тут же позвонила родителям ученика и вызвала скорую. В тот же вечер мама мальчика сказала, что ему будут делать операцию на печень.

Школьный руководитель уверяет, она и члены родительского комитета собирали общими силами деньги на помощь. Все средства переводили Павлине на карту, та – маме Дениса. Редакция попросила предоставить доказательства переводов. Нам показали банковские операции в период с 21 по 30 апреля. В суде же, по словам главы школы, мама потерпевшего заявила о том, что никакой помощи не было.

Также суд пытается разобраться, действительно ли виновата во всем случившемся Павлина Иосифовна. Как руководящее лицо, ее обвиняют в халатности. Директор с этим не согласна. Она выяснила, как обвалилась шведская стенка. Дети признались, сломали сами на выходных, когда их впустил без разрешения руководства поиграть в спортзал охранник, который вышел из этой истории «сухим» после того, как его уволили. А вместе с ним пропали и видеозаписи, на них должно было быть видно, как он самовольно впустил девятиклассников.

Возможно, трагедии удалось бы избежать, если бы в школе в свое время провели достойный ремонт, это подтвердила экспертиза. Павлина Проживина работает в школе пятый год. По ее словам, она регулярно подавала ходатайства на то, чтобы учреждению выделили деньги на ремонтные работы. Корреспонденту женщина предоставила документы, на которых видно, что запросы отправляли регулярно с 2019 года. Редакция обратилась в мэрию Владивостока, чтобы выяснить, планируют ли благоустраивать учебное заведение.

Так выглядит спортзал в 2023 году. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Дело в том, что в 2023 году действительно в этой школе не предусмотрен капитальный ремонт. Однако еще в прошлом году мы писали, что эта Альма-матер и еще ряд других подавали документы на участие в федеральной программе на капремонт на 2024 год. Спортзал действительно остался в прежнем состоянии, но в школе прошел капремонт стадиона в рамках программы по ремонту стадионов во Владивостоке, – объяснили в администрации города.

Получается, надежда на лучшее есть, но подводных камней здесь достаточно. Начиная от обвинения в халатности, заканчивая требованием миллиона. Но пока неизвестно, вдруг, все-таки они обоснованы? Известно, что мальчик продолжил учиться, но о его состоянии здоровья, как на нем отразилась операция – нет. Редакция всегда готова выслушать вторую сторону конфликта.

Помещение требует ремонта. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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