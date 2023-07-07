От «Улицы Дальнего Востока» до проблем, касающихся каждого: что обсуждали Олег Кожемяко и полпред Юрий Трутнев

Юрий Трутнев. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Зампредседателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО побывал с рабочим визитом в Приморском крае. Для региона эта поездка оказалась очень важна: совместно с главой Приморья Юрий Трутнев провел ряд мероприятий. На повестке дня оказались вопросы, связанные с проведением предстоящего ВЭФ – 2023, недавнее расширение ТОР «Надеждинская», она же теперь «Приморье», а также помощь бойцам СВО. Губернатор Приморья Олег Кожемяко обсудил планы по развитию региона и то, что уже удалось сделать из задуманного ранее. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Почти каждый визит вице-премьера проходит совместно с губернатором края, и это, безусловно, позволяет сдвигать с места даже самые сложные и, казалось бы, нерешаемые вопросы. Один из последних примеров – модернизация погранпереходов. Уже сегодня они преображаются, и все это благодаря общим усилиям Юрия Трутнева и Олега Кожемяко.

В этот приезд 5 июля тем для обсуждений на повестке оказалось предостаточно. Зампредседателя Правительства РФ встретился со студентами ДВФУ, и лейтмотивом здесь стала специальная военная операция. В зале собрались все те, кому близко по духу слово патриотизм. Студенты рассказали, что на постоянной основе оказывают помощь бойцам СВО и их семьям – проделана огромная работа, на которой ребята не собираются останавливаться. Все это лично запустил глава региона с первых дней СВО, и его примеру последовали многие жители края. Один из них – корпус добровольцев «Помогаем СВОим». Проект не остался незамеченным вице-премьером, который призвал и дальше помогать, в том числе через создание производства техники, востребованной в зоне спецоперации.

Сюда входят сразу четыре волонтерские организации: Центр подготовки волонтеров, Кооперация интеграции и творчества студентов с ОВЗ и инвалидностью, волонтеры-медики и волонтеры-допсихологи «НеНервы». Деятельность этих коллективов направлена на то, чтобы адресно оказать различные виды помощи близким тех, кто сейчас находится в зоне спецоперации и тем, кто проходит реабилитацию. В их числе и психологическая помощь, и юридическая поддержка, проведение культурно-досуговых мероприятий, а также сбор гуманитарной помощи. К слову, о последнем пункте – корпус проекта за время спецоперации собрал и передал более 400 килограммов груза. Помимо этого, ребята успешно организовывают концерты артистов Приморской сцены Мариинского театра в стенах ДВФУ, а также новогодние утренники для детей.

Губернатор Приморья подчеркнул важность проводимой работы и той помощи, которую студенты оказывают медикам. Он также рассказал, что теперь курсы медицинских сестер в крае будут длиться не 2,6 года, как это было всегда, а в два раза меньше – 1,1 года. Что это даст? Увеличится численность среднего медперсонала, который так нужен для ухода за больными. Еще одно важное дополнение – в специализированных медицинских колледжах теперь открываются сестринские отделения.

Стоит отметить, что немаловажное внимание здесь уделяют вопросам единения людей, укрепления силы духа и защитников Родины, и всех тех, кто ждет их дома с победой. В качестве примера Олег Кожемяко привел I Международные спортивные игры «Дети Приморья», которые проходили в регионе с 1 по 6 июля. Сюда приехали ребята с из Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона.

«Им по 15-16 лет. Они родились в то время, когда уже нельзя было проводить тренировки, соревнования. Развитие чувства общности, приобретение новых друзей, поддержка со стороны не самого близкого географически региона – мы находимся на расстоянии 10 тысяч километров от этих территорий – все это часть той большой работы, которую мы проводим сегодня. И мы приняли решение, что каждый год будем проводить такие игры», – обратился к студентам Олег Кожемяко.

Здесь же, в ДВФУ, полпред провел совещание по вопросам подготовки к самому традиционно ожидаемому событию – Восточному Экономическому Форуму, который пройдет во Владивосток с 10 по 13 сентября на острове Русский. Олег Кожемяко представил концепцию приморского павильона, работы по возведению которого уже ведутся: установлено ограждение и паспорт объекта, проведено электричество, получен допуск на работы от техдирекции, подготовлено все для строительства фундамента.

В 2023 году в павильоне «Улицы Дальнего Востока» планируется разделение на сразу несколько зон: тематические – «Туризм и культура», «Спорт», «Промышленность», «Транспорт и логистика» и «Наука и СВО», переговорная, которая традиционно разместится в центре экспозиции, и уличная зона – «Приморский Арбат». Само пространство будет включать в себя экран, декоративную конструкцию из тросов и навес от дождей. Места для зрителей будут напоминать амфитеатр – три сидения в ряд из ступенчатой деревянной трибуны.

Павильон Приморья в 2022 году. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Как и в предыдущие года, пока что специалисты занимаются подготовкой транспортной, инженерной инфраструктуры, мест размещения и питания участников и благоустройством Владивостока.

«Основная идея нашего павильона в этом году – «Приморье – важное звено нового пути» – раскрывает значимость региона как важного транспортно-логистического узла, что отражается сейчас в налаживании тесных связей с ближайшими территориями», – подчеркнул Олег Кожемяко.

И кстати, о территориях. Губернатор края выразил благодарность Юрию Трутневу по вопросу недавного расширения ТОР «Надеждинская», которая теперь называется ТОР «Приморье» и включает в себя острова Русский, Елены, Попова, Рейнеке и расширена на острова Русский, Елены, Попова, Рейнеке. Теперь здесь четыре резидента: компании «Восток Парк Резортс», «КВЦ», «Дальстам-Марин», «Международный детский спортивный центр-ЮРАН». Предполагается, что объем инвестиций составит более 45 миллиардов рублей. И еще одна хорошая новость – появится более 1,5 тысячи новых рабочих мест.

Трутнев, в свою очередь, заявил, что остров Русский непременно нужно развивать и дальше в области науки и образования, чем, собственно, и займутся резиденты. Олег Кожемяко считает, что создание ТОР дает краю новый импульс.

«За время создания ТОР появились десятки тысяч новых рабочих мест. Построены тепличный комплекс, предприятие «Арника», свиноводческие хозяйства, рыбокомбинаты. Большой проект связан с судостроением в Большом Камне, спускаются на воду танкеры класса «Афрамакс», строятся газовозы, суда снабжения, атомные ледоколы, Находкинский завод минеральных удобрений. Все это развитие края и его будущее. Безусловно, такая государственная политика дает возможность развивать Дальний Восток, привлекать сюда лучшие кадры, связывать с регионом свое будущее».

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