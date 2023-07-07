Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток7 июля 2023 11:00

Во Владивосток возвращается один из самых зрелищных видов спорта

13 июля во Владивостоке пройдут соревнования по спидвею
Дарья ИЩУК
Приморская команда «Восток» поборется с «Турбиной» из Балаково.

Приморская команда «Восток» поборется с «Турбиной» из Балаково.

Фото: Администрация Владивостока

Уже 13 июля во Владивостоке на обновленном стадионе «Авангард» пройдет первая домашняя гонка командного чемпионата России по спидвею. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию.

Приморская команда «Восток» поборется с «Турбиной» из Балаково. Приморье будут представлять сильные спортсмены: Григорий Лагута, Павел Лагута, Марк Карион, Виталий Котляр, Денис Башмаков. Иван Гаврилов и Никита Смышников.

«Несколько лет, пока шла реконструкция стадиона, зрители были лишены возможности поболеть за наших гонщиков. И вот теперь настало долгожданное событие – спидвей полноценно возвращается в наш город», – отмечают в управлении физкультуры и спорта мэрии.

В этом сезоне в рамках командного чемпионата России во Владивостоке пройдут следующие гонки:

13 июля – «Восток» - «Турбина»;

27 июля – «Восток» - «Мега-Лада»;

3 августа – «Восток» - «Башкирия»;

7 октября - Кубок России.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» несколько раз бывала на общественных обсуждениях по поводу реконструкции важного спортивного объекта.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.

Владивосток-городГород в объективе