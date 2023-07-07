Во Владивосток возвращается один из самых зрелищных видов спорта

Приморская команда «Восток» поборется с «Турбиной» из Балаково. Фото: Администрация Владивостока

Уже 13 июля во Владивостоке на обновленном стадионе «Авангард» пройдет первая домашняя гонка командного чемпионата России по спидвею. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию.

Приморская команда «Восток» поборется с «Турбиной» из Балаково. Приморье будут представлять сильные спортсмены: Григорий Лагута, Павел Лагута, Марк Карион, Виталий Котляр, Денис Башмаков. Иван Гаврилов и Никита Смышников.

«Несколько лет, пока шла реконструкция стадиона, зрители были лишены возможности поболеть за наших гонщиков. И вот теперь настало долгожданное событие – спидвей полноценно возвращается в наш город», – отмечают в управлении физкультуры и спорта мэрии.

В этом сезоне в рамках командного чемпионата России во Владивостоке пройдут следующие гонки:

13 июля – «Восток» - «Турбина»;

27 июля – «Восток» - «Мега-Лада»;

3 августа – «Восток» - «Башкирия»;

7 октября - Кубок России.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» несколько раз бывала на общественных обсуждениях по поводу реконструкции важного спортивного объекта.

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