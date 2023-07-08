В УМВД Владивостока произошли кадровые перестановки

Денис Боклагов ранее возглавлял отдел МВД России по Надеждинскому району. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Нового начальника УМВД России по городу Владивостоку представили личному составу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Теперь руководитель полицией города будет Денис Боклагов. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Полковник полиции Боклагов имеет большой опыт управленческой работы, обладает всеми необходимыми качествами для успешного руководства подразделением. Заместитель начальника Управления МВД России по Приморскому краю, полковник внутренней службы Евгений Долматов считает, что новый руководитель справится с задачами по организации деятельности полиции в дальневосточной столице.

Денис Васильевич Боклагов родился 22 мая 1976 года. В 1997 году окончил Владивостокский филиал Юридического института МВД РФ по специальности «правоведение». Служит в правоохранительных органах с 1997 года.

С 2013 года по 30 июня 2021 года проходил службу в должности начальника отдела полиции № 2 (Первомайский район) УМВД России по городу Владивостоку.

С 1 июля 2021 года назначен на должность начальника отдела МВД России по Надеждинскому району.

В июле 2023 года назначен на должность начальника УМВД России по городу Владивостоку. Награжден медалями «За отличие в службе» III и II степеней.

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