Имя первому самцу в приморском заповеднике выбирает вся Россия

Хищника переселили вместе с самкой и самцом. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В Приморском крае начали выбирать имя первому самцу в Уссурийском заповеднике. Молодой и красивый кот стал одним из трех пятнистых хищников, «переехавших» на новые территории в рамках программы реинтродукции дальневосточного леопарда [переселение на территорию, где ранее обитал вид - прим.ред.], сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Уже собрали более 60 вариантов – но будем рады новым от тех, кто еще не успел придумать свой», – сообщили в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда», опубликовав условия участия.

Туда поселили двух самцов и одну самку — эти леопарды впервые появились там за последние 50 лет. Ранее «первая леди» заповедника получила имя Нарва – в честь реки, вблизи которой родилась. Под Уссурийском теперь обитает и спасенный Leo260M – частый герой публикаций «Комсомолки».

Напомним, транслокацию животных ведут работники ФГБУ «Земля леопарда» имени Н.Н. Воронцова, Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН и АНО «Дальневосточные леопарды». Долгосрочная и стратегическая цель ученых – создать новую популяцию зверя. Точных сроков реализации не называют, однако в перспективе число леопардов на территории должно вырасти до 25.

Подробнее: https://primamedia.ru/news/1536208/

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