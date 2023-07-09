Познать город и себя через искусство: в чем уникальность оздоровительных смен для детей во Владивостоке

Лагерь «Контур Культуры». Фото: Кира МАЛКОВА

В 32-й школе Владивостока третья смена пришкольного лагеря проходит в необычном формате. Работу ведет работу креативный проектный лагерь-фестиваль «Контур культуры». От стандартных форм учебы и досуга здесь отказались, ну а что предложили взамен? Мы узнали. Подробности – в материале «Комсомольской правды - Владивосток».

Для 150 подростков от 13 до 17 лет из Владивостока и Приморского края летний отдых в третьей смене пришкольного лагеря проходит очень необычно. Вместо привычных игр, занятий и походов в кино, театры и музеи они участвуют в работе лабораторий лагеря «Контур культуры», который организовал благотворительный фонд «Новый учитель» при поддержке транспортной группы FESCO и администрации города Владивостока. Тема лагеря – «Это тоже я». Попасть в лагерь мог любой желающий школьник, никакого специального отбора для участия!

Раскрываем потенциал

Как рассказала «Комсомольской правде - Владивосток» программный директор лагеря Дарья Буюн, главная цель таких смен – и исследование города через различные формы современного искусства - уличный дизайн, граффити, пиксельный арт, музыку, театр. А для этого ребята под руководством кураторов ищут во Владивостоке новые точки притяжения, интересные места, глубже познают историю края через посещение музеев и исторических памятников. И, в конечном итоге, отражая город в своем творчестве, лучше познают и раскрывают самих себя.

«Замечательно, что в эту смену проект «Учитель для России» приехал к нам во Владивосток. Внедрение в летнюю оздоровительную кампанию новых практик из других регионов очень разнообразит отдых детей. Получая лишь положительные отзывы, мы, безусловно, будем стараться внедрять такой опыт и в другие школы», – отметил начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кильчевский.

Фото: Кира МАЛКОВА

Всего в лагере действует 9 лабораторий, которые возглавляют 14 кураторов. Кстати, большая часть из них специально приехали во Владивосток для проведения смены из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Якутска. Это молодые художники, дизайнеры, музыканты и учителя, прошедшие отбор и обучение в программе «Учитель России» благотворительного фонда «Новый учитель».

Как можно отказаться от «академических» методов? В рамках учебы ребята из Лаборатории антропологии места исследуют город для выявления топ-5 самых интересных и значимых мест краевой столицы. А затем под руководством сотрудников Музея Арсеньева разрабатывают экскурсионный маршрут для посещения этих достопримечательностей и аудиогид, рассказывающий о них (он, к слову, будет размещен на сайте IZI.Travel).

Граффити как новая форма обучения

Кроме того, школьники изучают уличное искусство - разбросанные по городу пиксельные арты. Часть изображений оставили и на стенах школе №32.

Другой вид народного искусства - граффити - исследуют на улицах Владивостока «сотрудники» Лаборатории уличного искусства. А для реализации их творческих идей им выделили стены на третьем этаже 32-й школы. Там юные художники создадут огромное граффити, посвященное Владивостоку и месту расположения школы - мысу Чуркина. Украшение сохранится и после завершения лагеря, украсив собой школьный холл.

Итогом работы Лаборатории звука станут записанные «звуки Владивостока», которые затем ребята в профессиональной студии «замиксуют» с музыкальными композициями собственного сочинения и исполнения, как часть аудиогида по городу.

Экология, дизайн, театр

Другие «подразделения» лагеря тоже не отстают в разнообразии обучения и досуга. Результаты работы учащихся Лаборатории дизайна украсят центральные улицы города и общественные пространства - ребята сейчас создают специальные «дорожные знаки» из фанеры и пластика, которые будут установлены возле кафе, библиотек, музеев, на смотровых площадках и других значимых местах, визуально обозначая их гостям города.

Фото: Кира МАЛКОВА

В Лаборатории «Апсайкл» (от англ. Upcycle – один из видов переработки) ребята дают новую жизнь старой одежде, изготавливая для себя новые, совершенно уникальные дизайнерские вещи. Причем, как признаются сами, еще несколько дней назад некоторые из них не имели никаких навыков шитья, но уже делают вполне заметные успехи в нише дизайна одежды.

Лаборатория движения готовит фэнтезийный спектакль, посвященный прошлому, настоящему и будущему нашего города и человеку, а Лаборатория театра - инсталляцию, посвященную пространству района Чуркин.

Лаборатория Арт готовит «дневник художника» в городе, ну а Лаборатория медиа занимается тем, что и положено журналистам, – рассказывает про работу лагеря на его страницах в социальных сетях.

Фото: Кира МАЛКОВА

Завершил работу лагерь в пятницу, 7 июля. Прошел грандиозный фестиваль, на котором участники смены представили публике результаты своего творчества и труда. Организаторы пригласили всех желающих посетить его в школу № 32. Начался фестиваль в 11:30, завершился в 13:00.

По словам регионального директора фонда «Новый учитель» Ярослава Артюхина, лагерь в подобном формате проводится не впервые – они уже проходили в Калужской, Воронежской, Новгородской, Тамбовской областях. Но с этой стороны Урала Владивосток стал первой ласточкой, благодаря заинтересованности и поддержке администрации города Владивостока, управления образования Владивостока и транспортной группы FESCO. Вполне вероятно, что эксперимент продолжится – а значит, у детей вновь будет возможность окунуться в атмосферу творчества.

Кстати, за лето пришкольные лагеря организованы в 21 учреждении образования во Владивостоке. Всего смена охватывает 1715 школьников разных возрастов. В третью смену молодые специалисты работали в школе №32.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.