Автомобиль с тремя пассажирами съехал в реку на Камчатке, один человек погиб

Началась доследственная проверка. Иллюстрация из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автомобиль с тремя пассажирами упал в реку Сокол в Карагинском районе Камчатки, внутри находились три человека. Мужчина, который смог спастись, рассказал о происшествии, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службе СУ СКР Камчатского края.

Все произошло ночью 9 июля: машина с местными жителями (село Тымлат) с пирса съехала в водоем Позже выяснилось, что один мужчина 1990 года рождения погиб. Тело нашли спустя несколько часов в воде. Еще одного пострадавшего 1993 года рождения ищут: его местоположение до сих пор не установлено, к поискам подключились спасатели.

По информации «КП – Дальний Восток», сам джип подняли из воды утром. На нем оказалось выбито лобовое стекло, людей внутри не обнаружили. Спасшемуся мужчине 29 лет. Пока неизвестно, кто из пострадавших был за рулем. Неясно также, как автомобиль рухнул в реку.

Региональное управление СУ СК начало доследственную проверку по факту случившегося. В деталях ЧП еще предстоит разобраться компетентным органам.

Напомним, летом прошлого года на Камчатке произошло аналогичное ДТП. Женщина на скорости съехала с пирса из-за того, что ей стало плохо за рулем.

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