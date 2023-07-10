«Гордость Приморья» показали в Шкотовском округе

Главным спортивным событием праздника стал краевой фестиваль по рыболовному спорту «Открытое море». Фото: Правительство Приморского края

В День рыбака прошла выставка достижений народного хозяйства округа, Большого Камня и Фокино, сообщило министерство культуры и архивного дела Приморского края. Мероприятие приурочено ответу на вопрос, что представляет из себя гордость Приморья?

В солнечный день в бухте Подъяпольского показали не только достижения рыбной отрасли, но и всего края. Ознакомиться с деятельностью ведущих предприятий Шкотовского округа, Большого Камня и Фокино, посмотреть и купить изделия мастеров декоративно-прикладного искусства, поймать самый большой рыбный улов, поучаствовать в заплыве в открытой воде, посоревноваться в приготовлении самой вкусной ухи и продегустировать ее, послушать концерт и поиграть в игры – все это и много что еще могли сделать участники первой в регионе выставки достижений народного хозяйства «Гордость Приморья». Она прошла 9 июля – в День рыбака, в поселке Подъяпольском на берегу Уссурийского залива.

Стенды с презентацией своей деятельности и образцами продукции выставили такие флагманы хозяйства округа, как морской порт «Суходол», порт «Вера», рыболовецкий колхоз «Приморец», «Фабрика орудий лова», «Штыковские двери» и другие. В отдельных шатрах гости выставки – а их собралось несколько тысяч человек, могли ознакомиться с уникальными образцами творчества и ремесла мастеров и умельцев декоративно-прикладного искусства – шкатулками, украшениями, игрушками и другим.

В Шкотовском районе провели концерт. Фото: Татьяна ГЛАГОЛЕВА

В ходе выставки заместитель председателя правительства Приморского края Елена Бронникова наградила приморцев за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие рыбной отрасли.

Главным спортивным событием праздника стал краевой фестиваль по рыболовному спорту «Открытое море». С раннего утра и до обеда команды рыбаков со всего Приморского края вели лов в открытом море. После обеда состоялось взвешивание улова и награждение победителей. Больше всех – 85,1 килограмм рыбы, поймали рыбаки из команды «Спортмаркет», за что получили сертификат на 300 тысяч рублей от генерального спонсора праздника – порта «Вера». Второе место и приз в 100 тысяч рублей выиграла команда «Бухта Преображение», поймавшая 67 килограмм. Третье, с уловом 28,4 килограмма – команда «Синяя молния», получившая 50 тысяч рублей.

Дети были в восторге от аниматоров в ярких костюмах. Фото: Татьяна ГЛАГОЛЕВА

Отдельный приз в номинации «Самая большая рыба» получила команда «Бухта Преображения», поймавшая треску весом 11,8 кг. Команда получила сертификат на 300 тысяч рублей от компании «Акватехнология».

Вторым спортивным мероприятием праздника стал третий этап соревнований по плаванию в открытой воде «Русская верста». Дистанцию протяженностью 1100 метров преодолевали спортсмены из Владивостока, Артема, Большого Камня, Арсеньева, Уссурийска, Находки возрастом от восьми до семидесяти пяти лет.

Настоящим «гвоздем программы» праздника стал конкурс «Эх, ушица», на котором команды поваров из Артема, Фокино, Большого Камня и Шкотовского округа готовили ароматный рыбный суп по своим фирменным рецептам. В завершение конкурса все желающие смогли попробовать наваристую приморскую уху.

Гостей праздника порадовали вокальными и танцевальными выступлениями местные творческие коллективы. В отдельном шатре разместилась выставка картин местных художников на морскую тему.

А для детей были организованы творческие площадки и мастер-классы от народных умельцев, викторины, конкурсы, бесплатный аквагрим, игры «Приморские бирюльки», «Морской бой» и «Шародром».

В министерстве культуры и архивного дела края отметили, что эта выставка первая, но далеко не последняя. Уже 29 июля подобная выставка достижений народного хозяйства пройдет в Уссурийске, 12 августа в Черниговском округе, 19 августа в Спасске-Дальнем и 26 августа – в краевой столице.

Елена Бронникова уточнила, что выставка «Гордость Приморья» проводится по инициативе Губернатора края Олега Кожемяко. От лица главы региона она поздравила приморцев с одним из самых любимых праздников.

«Курс на Восток, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, дал Приморью уникальную возможность – обеспечить новое качество жизни. Край стал “парадными воротами”, через которые наша страна взаимодействует, общается, торгует, устанавливает контакты с другими государствами. И приморцы уже замечают на себе эффект от этих изменений. Новые рабочие места, предприятия, порты, развитие экономики. Все это уже сегодня обеспечивает рост качества жизни для каждого жителя края. Мы здесь живем и вместе решаем, каким быть нашему краю. Мы вместе делаем Приморский край лучшим регионом нашей страны. Поэтому так важно, чтобы как можно больше людей знали о наших достижениях, а главное – о тех людях, которые стоят за нашими победами и успехами», – говорилось в приветственном адресе Губернатора Приморья, который зампред вручила главе Шкотовского округа Владимиру Носову.

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